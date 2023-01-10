https://crimea.ria.ru/20230110/pod-dzhankoem-otkryli-vremennyy-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-1126318215.html
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. Об... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T11:57
2023-01-10T11:57
2023-01-10T11:57
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.До этого из-за аварийного состояния моста через Северо-Крымский канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонтуСтроители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
https://crimea.ria.ru/20221226/ochistka-i-remont-kak--severo-krymskiy-kanal-gotovyat-k-sezonu-2023-goda-1126138717.html
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новости крыма, крым, джанкой, северо-крымский канал, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
В Джанкойском районе запущено движение по временному мосту через Северо-Крымский канал