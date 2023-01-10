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Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал
В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. Об... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T11:57
2023-01-10T11:57
ситуация на дорогах крыма
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крым
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северо-крымский канал
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.До этого из-за аварийного состояния моста через Северо-Крымский канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонтуСтроители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелкуКрым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны
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новости крыма, крым, джанкой, северо-крымский канал, ремонт дорог, служба автомобильных дорог республики крым
Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский канал

В Джанкойском районе запущено движение по временному мосту через Северо-Крымский канал

11:57 10.01.2023
 
© Служба автомобильных дорог Республики КрымВ Джанкойском районе запущено движение по временному мосту через Северо-Крымский канал
В Джанкойском районе запущено движение по временному мосту через Северо-Крымский канал
© Служба автомобильных дорог Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Джанкойском районе Крыма запущено движение транспорта по временному мосту через Северо-Крымский канал на период ремонта основного мостового сооружения. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.
"В селе Победное Джанкойского района открыто рабочее движение по временному искусственному сооружению, устроенному на период выполнения работ по ремонту моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения трасса "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск", - говорится в сообщении.
До этого из-за аварийного состояния моста через Северо-Крымский канал в районе села Победное движение транспорта по нему было закрыто. Это создало большие затруднения жителям и гостям Крыма.
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