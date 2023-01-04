https://crimea.ria.ru/20230104/avtodorogu-alushta-sudak-feodosiya-gotovyat-k-bolshomu-remontu-1126249682.html

Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонту

Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонту - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Автодорогу Алушта-Судак-Феодосия готовят к большому ремонту

В Крыму выбрали подрядчика, которому поручено выполнить проектно-изыскательские работы для дальнейшего капитального ремонта автомобильной дороги... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T17:23

2023-01-04T17:23

2023-01-04T17:23

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

крым

сергей аксенов

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, которому поручено выполнить проектно-изыскательские работы для дальнейшего капитального ремонта автомобильной дороги Алушта-Судак-Феодосия. Распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте крымского правительства.Единственным подрядчиком выбрано ООО "ГеоСлайд", которое обязано выполнить проектно-изыскательские работы по контракту собственными силами в объеме не менее 70%, то есть без привлечения субподрядчиков. Контракт с ООО будет заключен Службой автомобильных дорог Республики Крым. Согласно открытым данным, ООО "ГеоСлайд" является организацией, зарегистрированной в Краснодаре в 2012 году. В основных видах деятельности предприятия указаны геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Читайте также на РИА Новости Крым:В России расширили "дорожную пятилетку" Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страны В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым

https://crimea.ria.ru/20221221/start-dan-na-yuge-rossii-otkryta-doroga-svyazyvayuschaya-m-4-don-i-krym-1126052180.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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