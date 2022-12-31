https://crimea.ria.ru/20221231/v-rossii-rasshirili-dorozhnuyu-pyatiletku-1126223794.html

В России расширили "дорожную пятилетку"

В России расширили "дорожную пятилетку" - РИА Новости Крым, 31.12.2022

В России расширили "дорожную пятилетку"

Пятилетний план по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный до 2027 года, пополнился двумя новыми позициями. Распоряжение об этом подписал... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T10:40

2022-12-31T10:40

2022-12-31T10:40

правительство россии

новости

строительство

ремонт дорог

общество

россия

марат хуснуллин

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/53/1100575329_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_b33a4a5e3eb5230afc31776350b8086f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Пятилетний план по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный до 2027 года, пополнился двумя новыми позициями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В обновленный план включено строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта, протяженностью 21 км, и Дербента, длиной 32 км.Дорожная пятилеткаПятилетний план дорожной деятельности был разработан правительством и утвержден в июне 2022 года. Общий объем средств, который планируют направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 13 трлн рублей. По предварительным подсчетам, это позволит улучшить состояние более 100 тысяч км дорожной сети по всей стране.Как завил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, план является прорывным решением и хорошей антисанкционной мерой. По его словам, в 105 самых населенных агломерациях будут приведены в порядок 85% дорог. От этого зависит и остальное развитие регионов, в том числе жилищное. К 2024 году власти также рассчитывают довести до норматива как минимум половину региональных дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятилетка" по дорожному строительству станет прорывной – ХуснуллинПятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения ПутинаХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя

https://crimea.ria.ru/20221226/krym-i-esche-dva-subekta-rf-poluchat-3-milliarda-rubley-na-dorogi-1126132326.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, новости, строительство, ремонт дорог, общество, россия, марат хуснуллин, михаил мишустин