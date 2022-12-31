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В России расширили "дорожную пятилетку" - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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В России расширили "дорожную пятилетку"
В России расширили "дорожную пятилетку" - РИА Новости Крым, 31.12.2022
В России расширили "дорожную пятилетку"
Пятилетний план по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный до 2027 года, пополнился двумя новыми позициями. Распоряжение об этом подписал... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T10:40
2022-12-31T10:40
правительство россии
новости
строительство
ремонт дорог
общество
россия
марат хуснуллин
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Пятилетний план по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный до 2027 года, пополнился двумя новыми позициями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В обновленный план включено строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта, протяженностью 21 км, и Дербента, длиной 32 км.Дорожная пятилеткаПятилетний план дорожной деятельности был разработан правительством и утвержден в июне 2022 года. Общий объем средств, который планируют направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 13 трлн рублей. По предварительным подсчетам, это позволит улучшить состояние более 100 тысяч км дорожной сети по всей стране.Как завил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, план является прорывным решением и хорошей антисанкционной мерой. По его словам, в 105 самых населенных агломерациях будут приведены в порядок 85% дорог. От этого зависит и остальное развитие регионов, в том числе жилищное. К 2024 году власти также рассчитывают довести до норматива как минимум половину региональных дорог.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятилетка" по дорожному строительству станет прорывной – ХуснуллинПятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения ПутинаХуснуллин оценил результаты госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя
https://crimea.ria.ru/20221226/krym-i-esche-dva-subekta-rf-poluchat-3-milliarda-rubley-na-dorogi-1126132326.html
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правительство россии, новости, строительство, ремонт дорог, общество, россия, марат хуснуллин, михаил мишустин
В России расширили "дорожную пятилетку"

Правительство расширило пятилетний дорожный план на два новых объекта

10:40 31.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтроительство развязки в Москве
Строительство развязки в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Пятилетний план по строительству и реконструкции дорог, рассчитанный до 2027 года, пополнился двумя новыми позициями. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В обновленный план включено строительство объездных дорог вокруг Хасавюрта, протяженностью 21 км, и Дербента, длиной 32 км.
"Строительство таких обходов направлено на развитие международного транспортного коридора "Север – Юг", который соединяет Россию, Азербайджан и Иран и является одним из основных торгово-экономических маршрутов между этими странами", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
Дорожная пятилетка
Пятилетний план дорожной деятельности был разработан правительством и утвержден в июне 2022 года. Общий объем средств, который планируют направить на модернизацию, расширение и строительство автотрасс, составит более 13 трлн рублей. По предварительным подсчетам, это позволит улучшить состояние более 100 тысяч км дорожной сети по всей стране.
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Как завил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, план является прорывным решением и хорошей антисанкционной мерой. По его словам, в 105 самых населенных агломерациях будут приведены в порядок 85% дорог. От этого зависит и остальное развитие регионов, в том числе жилищное. К 2024 году власти также рассчитывают довести до норматива как минимум половину региональных дорог.
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Правительство РоссииНовостиСтроительствоРемонт дорогОбществоРоссияМарат ХуснуллинМихаил Мишустин
 
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