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Пятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина
Пятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Пятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина
Президент России Владимир Путин поручил создать региональные пятилетние планы по строительству и капремонту. Об этом говорится в перечне поручений правительству РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T19:24
2022-08-25T19:24
2022-08-25T19:24
владимир путин (политик)
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать региональные пятилетние планы по строительству и капремонту. Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в воскресенье, опубликованном на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: разработать и утвердить региональные пятилетние планы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры", — говорится в тексте поручения.Также, президент обозначил необходимость провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов субъектов Российской Федерации, и по ее результатам принять решение о завершении строительства таких объектов или их ликвидации, а также определить источники, объемы и условия финансирования таких мероприятий.Доклады по этим поручениям должны быть представлены до января 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20220427/khusnullin-oboznachil-riski-v-rossiyskom-stroitelstve-iz-za-sanktsiy-1123065799.html
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владимир путин (политик), экономика, российская федерация (россия, рф)
Пятилетние планы по строительству и капремонту — новые поручения Путина
Путин поручил регионам создать пятилетние планы по строительству и капремонту
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил создать региональные пятилетние планы по строительству и капремонту. Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ по итогам заседания президиума Государственного Совета, которое состоялось в воскресенье, опубликованном на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: разработать и утвердить региональные пятилетние планы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры", — говорится в тексте поручения.
Также, президент обозначил необходимость провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов субъектов Российской Федерации, и по ее результатам принять решение о завершении строительства таких объектов или их ликвидации, а также определить источники, объемы и условия финансирования таких мероприятий.
Доклады по этим поручениям должны быть представлены до января 2023 года.