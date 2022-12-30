https://crimea.ria.ru/20221230/stroiteli-vosstanovili-vzorvannyy-vsu-most-na-arabatskuyu-strelku-1126212818.html

Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку

Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку

Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку, движение по транспортному переходу возобновлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T12:24

2022-12-30T12:24

2022-12-30T12:26

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

украина

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку, движение по транспортному переходу возобновлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, уже сейчас мост полностью открыт, движение по нему идет по двум полосам. Ездить в Геническ и на Арабатку людям стало удобно.Транспортный переход через пролив Тонкий был взорван украинскими боевиками при отступлении. Ранее Сальдо анонсировал окончание его ремонта на конец 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныСальдо: я знаю, что мы вернемся в ХерсонВ Запорожской области восстанавливают трассу в Крым

https://crimea.ria.ru/20221228/novyy-gorod-na-arabatskoy-strelke-budet-rasschitan-na-30-tysyach-zhiteley-1126180451.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)