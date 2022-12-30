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Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку
Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку
Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку, движение по транспортному переходу возобновлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T12:24
2022-12-30T12:26
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
украина
сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку, движение по транспортному переходу возобновлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, уже сейчас мост полностью открыт, движение по нему идет по двум полосам. Ездить в Геническ и на Арабатку людям стало удобно.Транспортный переход через пролив Тонкий был взорван украинскими боевиками при отступлении. Ранее Сальдо анонсировал окончание его ремонта на конец 2022 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Ростов-на-Дону соединит трасса через новые регионы страныСальдо: я знаю, что мы вернемся в ХерсонВ Запорожской области восстанавливают трассу в Крым
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96
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, украина, сво, всу (вооруженные силы украины)
Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку

Сальдо: движение по восстановленному мосту на Арабатскую стрелку возобновлено

12:24 30.12.2022 (обновлено: 12:26 30.12.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — РИА Новости Крым. Строители восстановили взорванный ВСУ мост на Арабатскую стрелку, движение по транспортному переходу возобновлено. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мостостроители сдержали свое обещание и сделали большой трудовой подарок к Новому году жителям Херсонской области — закончили ремонт моста из Геническа на Арабатскую стрелку", — констатировал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, уже сейчас мост полностью открыт, движение по нему идет по двум полосам. Ездить в Геническ и на Арабатку людям стало удобно.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Транспортный переход через пролив Тонкий был взорван украинскими боевиками при отступлении. Ранее Сальдо анонсировал окончание его ремонта на конец 2022 года.
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