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На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой - РИА Новости Крым, 26.07.2022
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой
Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T17:10
2022-07-26T17:10
2022-07-26T17:10
херсонская область
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>Мост, который взорвали варвары при отходе отсюда, тоже будет восстановлен в ближайшее время", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он также отметил, что Геническ и весь район взаимодействуют с Крымом и готовы развиваться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220722/povrezhdennye-v-2015-godu-lep-mezhdu-krymom-i-khersonom-zapuscheny-v-rabotu-1123929802.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, крым, специальная военная операция рф на украине
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой
Власти Херсона пообещали восстановить мост между Геническом и Арабатской стрелкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.
Мост, который взорвали варвары при отходе отсюда, тоже будет восстановлен в ближайшее время", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что Геническ и весь район взаимодействуют с Крымом и готовы развиваться.
"Геническ, Арабатская стрелка и весь район готовы планировать свое будущее, готовы продолжить развитие… Аграрии работают, бизнес работает, мы взаимодействуем с находящимся совсем близко Крымом", — заявил Сальдо.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.