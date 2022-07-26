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На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой - РИА Новости Крым, 26.07.2022
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой
Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T17:10
2022-07-26T17:10
херсонская область
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить &gt;&gt;Мост, который взорвали варвары при отходе отсюда, тоже будет восстановлен в ближайшее время", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он также отметил, что Геническ и весь район взаимодействуют с Крымом и готовы развиваться.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220722/povrezhdennye-v-2015-godu-lep-mezhdu-krymom-i-khersonom-zapuscheny-v-rabotu-1123929802.html
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херсонская область, крым, специальная военная операция рф на украине
На Херсонщине восстановят мост между Геническом и Арбатской стрелкой

Власти Херсона пообещали восстановить мост между Геническом и Арабатской стрелкой

17:10 26.07.2022
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Взорванный ВСУ мост, соединяющий Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен в ближайшее время. Об этом заявил глава временной администрации региона Владимир Сальдо.
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>
Мост, который взорвали варвары при отходе отсюда, тоже будет восстановлен в ближайшее время", — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что Геническ и весь район взаимодействуют с Крымом и готовы развиваться.
"Геническ, Арабатская стрелка и весь район готовы планировать свое будущее, готовы продолжить развитие… Аграрии работают, бизнес работает, мы взаимодействуем с находящимся совсем близко Крымом", — заявил Сальдо.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Утро - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 14:47
Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
 
Херсонская областьКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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