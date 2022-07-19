https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон

Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон

Накануне из Крыма на Херсон пустили третий автобус в день. Народу много. Но как чувствуется разница после пересечения границы... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T19:08

2022-07-19T19:08

2022-07-19T19:08

херсонская область

общество

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Накануне из Крыма на Херсон пустили третий автобус в день. Народу много. Но как чувствуется разница после пересечения границы...Старый новый городХерсон сегодня – это концентрация жизни и пустоты. Тут город оживает, тут – заперт, тут – красота прошлого, правда, убитая годами ничегонеделанья, тут – позор недавнего настоящего в виде корявых заборов и недостроев. Ходят троллейбусы и автобусы, едут машины, работает множество светофоров. И тут же – закрытые магазины, кафе, аптеки. А рядом – уже открытые магазины, кафе, аптеки - на сегодняшний день их 32, лекарства привозят из Крыма. И в них уже принимают и гривны, и рубли. И ценники в двух валютах.Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально>>Бульвар, чем-то напоминающий парижский. Красивый, достойный. Только намного менее ухоженный и более одинокий.…Улица Белинского, улицы Ярослава Мудрого, Горького, Суворова. Будто здесь все про Россию. Если б начали переименовывать, пришлось бы переименовать полгорода.Город зеленый, много парков, шуршат платаны, вызревают на ветвях каштаны. Но, к сожалению, совершенно неухоженный. Это какой-то странный украинский подход – поставить точечно офис-торговый центр, а все рядом – как было десятилетия назад, так пусть и стоит обшарпанное, разваливающееся. А еще – безумное количество кривых, запущенных недостроев. Они художественно торчат и по Крыму вот уже восемь лет. И в Херсоне они не производят впечатление остановленных 24 февраля. Если и февраля, то какого-то лохматого года.Это что, какая-то специфика украинской экономики? Воткнули, построили, не построили – бросили как есть. И вот оно стоит годами, окруженное зачуханным грязным забором. И в центре Херсона, и дальше, и по Крыму. Будто деньги и разрешение появились, быстро что-то намурыжили, до конца по каким-то причинам не довели и затухли. Недопоставили.А ранним утром тут повеяло... будто Римом. Колонны, брусчатка, официанты улыбаются и делают вкусный кофе, а ты сидишь под ослепительным небом и желаешь этому городу красоты и мира.Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы>>ЛюдиТе, кто в феврале-марте уехали на Украину, вернуться не могут. А те, кто рискнул пойти через Крым, - возвращаются. Приезжают даже те, кто живет совсем далеко, за океаном. Вот едут прямо сейчас к детям, к домам. Кто-то ездит туда-сюда – Крым – Херсон, и на границе громко заявляет, что все это – Украина. Тут же завязывается яростный спор. Кто-то сообщает, что до сентября все же побудет в Крыму – люди ожидают новых ударов по Херсону и боятся возвращаться. А другие приняли реальность как есть. "Сегодня в 4 утра где-то ухнуло - и тут же начали отвечать", - обсуждают жители.Люди купаются в Днепре, причем катера могут отвезти и на другую сторону, где работает красивый пляж. Дети в Херсоне катаются на велосипедах и едят мороженое, ухоженного вида дамы выгуливают своих дорогих собачек. Все эти йоркширы выглядят иногда лучше своих хозяев – тщательно подстрижены и непременно с хвостиком-бантиком на макушке. Это прям какой-то фетиш южных жителей – в Крыму тоже множество этих искусственных пушистиков. Хотя все южные регионы кишат бездомными собаками – бери, помогай, обретай друга на всю жизнь. Но нет, это ж не круто…Тут же рядом с бантиками – отталкивающего вида люди, громко сморкающиеся прямо на тротуар. Пары пенсионеров на лавочках и молодежь в открытых кафе. Блокпосты с военными с закрытыми лицами и рядом – вполне себе мирные гаишники с лицами. Мимо вновь проходят какого-то черного, обреченного вида мужики, которых точно не надо спрашивать, при какой власти им лучше. Они не поймут, в чем вопрос.Магазины открываются, на глазах открылись еще кафе, аптеки, даже одежда. И разговоры:- Ну они заработали, потому что он поехал в Крым и заключил договора. Найди контору, заключи договор. Вон николаевская контора дала добро работать. А мы чем хуже? – девушка жмется и раздумывает. - Рано или поздно вам придется открываться или съезжать, - поучает коллегу более энергичная женщина.Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые>>- Да она просто капризничает, мам, - громко вещает в телефон молодой парень, - У нее все друзья в Польшу поуезжали, вот ей и скучно.Но в целом люди говорят осторожно – и по телефону, и между собой. Завидя рядом незнакомых, голос приглушают, шаг убыстряют.Осторожнее, говорят некоторые, надо быть со зрелыми людьми. С одной стороны, они помнят общую страну, а значит, настроены должны быть более доброжелательно. С другой – именно их дети сейчас воюют и гибнут. И не на нашей стороне. Родители это запомнят…Никто не понимает, кто рядом и что дальше, поэтому осторожность висит в херсонском воздухе. Это видно и по блокпостам, на которых проверяют автомобили и мужиков в машинах. Досмотр проезжающих машин ведется постоянно, и в городе, и вне города.Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины>>Кстати, интересно, что в Херсон приехали те, кто не захотел, чтобы его загребли повесткой в украинскую армию. Говорят все сплошь по-русски. Максимум, что можно услышать – "нема".…А у кассы на Крым – движуха. Люди постоянно приходят, спрашивают цену и расписание, покупают билеты. У одних гривны, у других рубли, диктуют уже новые номера телефонов. И едут. И возвращаются.

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

херсонская область

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2022

Валерий Волков

Валерий Волков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Волков

херсонская область, общество