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Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
Накануне из Крыма на Херсон пустили третий автобус в день. Народу много. Но как чувствуется разница после пересечения границы... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T19:08
2022-07-19T19:08
херсонская область
общество
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Накануне из Крыма на Херсон пустили третий автобус в день. Народу много. Но как чувствуется разница после пересечения границы...Старый новый городХерсон сегодня – это концентрация жизни и пустоты. Тут город оживает, тут – заперт, тут – красота прошлого, правда, убитая годами ничегонеделанья, тут – позор недавнего настоящего в виде корявых заборов и недостроев. Ходят троллейбусы и автобусы, едут машины, работает множество светофоров. И тут же – закрытые магазины, кафе, аптеки. А рядом – уже открытые магазины, кафе, аптеки - на сегодняшний день их 32, лекарства привозят из Крыма. И в них уже принимают и гривны, и рубли. И ценники в двух валютах.Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально&gt;&gt;Бульвар, чем-то напоминающий парижский. Красивый, достойный. Только намного менее ухоженный и более одинокий.…Улица Белинского, улицы Ярослава Мудрого, Горького, Суворова. Будто здесь все про Россию. Если б начали переименовывать, пришлось бы переименовать полгорода.Город зеленый, много парков, шуршат платаны, вызревают на ветвях каштаны. Но, к сожалению, совершенно неухоженный. Это какой-то странный украинский подход – поставить точечно офис-торговый центр, а все рядом – как было десятилетия назад, так пусть и стоит обшарпанное, разваливающееся. А еще – безумное количество кривых, запущенных недостроев. Они художественно торчат и по Крыму вот уже восемь лет. И в Херсоне они не производят впечатление остановленных 24 февраля. Если и февраля, то какого-то лохматого года.Это что, какая-то специфика украинской экономики? Воткнули, построили, не построили – бросили как есть. И вот оно стоит годами, окруженное зачуханным грязным забором. И в центре Херсона, и дальше, и по Крыму. Будто деньги и разрешение появились, быстро что-то намурыжили, до конца по каким-то причинам не довели и затухли. Недопоставили.А ранним утром тут повеяло... будто Римом. Колонны, брусчатка, официанты улыбаются и делают вкусный кофе, а ты сидишь под ослепительным небом и желаешь этому городу красоты и мира.Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы&gt;&gt;ЛюдиТе, кто в феврале-марте уехали на Украину, вернуться не могут. А те, кто рискнул пойти через Крым, - возвращаются. Приезжают даже те, кто живет совсем далеко, за океаном. Вот едут прямо сейчас к детям, к домам. Кто-то ездит туда-сюда – Крым – Херсон, и на границе громко заявляет, что все это – Украина. Тут же завязывается яростный спор. Кто-то сообщает, что до сентября все же побудет в Крыму – люди ожидают новых ударов по Херсону и боятся возвращаться. А другие приняли реальность как есть. "Сегодня в 4 утра где-то ухнуло - и тут же начали отвечать", - обсуждают жители.Люди купаются в Днепре, причем катера могут отвезти и на другую сторону, где работает красивый пляж. Дети в Херсоне катаются на велосипедах и едят мороженое, ухоженного вида дамы выгуливают своих дорогих собачек. Все эти йоркширы выглядят иногда лучше своих хозяев – тщательно подстрижены и непременно с хвостиком-бантиком на макушке. Это прям какой-то фетиш южных жителей – в Крыму тоже множество этих искусственных пушистиков. Хотя все южные регионы кишат бездомными собаками – бери, помогай, обретай друга на всю жизнь. Но нет, это ж не круто…Тут же рядом с бантиками – отталкивающего вида люди, громко сморкающиеся прямо на тротуар. Пары пенсионеров на лавочках и молодежь в открытых кафе. Блокпосты с военными с закрытыми лицами и рядом – вполне себе мирные гаишники с лицами. Мимо вновь проходят какого-то черного, обреченного вида мужики, которых точно не надо спрашивать, при какой власти им лучше. Они не поймут, в чем вопрос.Магазины открываются, на глазах открылись еще кафе, аптеки, даже одежда. И разговоры:- Ну они заработали, потому что он поехал в Крым и заключил договора. Найди контору, заключи договор. Вон николаевская контора дала добро работать. А мы чем хуже? – девушка жмется и раздумывает. - Рано или поздно вам придется открываться или съезжать, - поучает коллегу более энергичная женщина.Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые&gt;&gt;- Да она просто капризничает, мам, - громко вещает в телефон молодой парень, - У нее все друзья в Польшу поуезжали, вот ей и скучно.Но в целом люди говорят осторожно – и по телефону, и между собой. Завидя рядом незнакомых, голос приглушают, шаг убыстряют.Осторожнее, говорят некоторые, надо быть со зрелыми людьми. С одной стороны, они помнят общую страну, а значит, настроены должны быть более доброжелательно. С другой – именно их дети сейчас воюют и гибнут. И не на нашей стороне. Родители это запомнят…Никто не понимает, кто рядом и что дальше, поэтому осторожность висит в херсонском воздухе. Это видно и по блокпостам, на которых проверяют автомобили и мужиков в машинах. Досмотр проезжающих машин ведется постоянно, и в городе, и вне города.Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины&gt;&gt;Кстати, интересно, что в Херсон приехали те, кто не захотел, чтобы его загребли повесткой в украинскую армию. Говорят все сплошь по-русски. Максимум, что можно услышать – "нема".…А у кассы на Крым – движуха. Люди постоянно приходят, спрашивают цену и расписание, покупают билеты. У одних гривны, у других рубли, диктуют уже новые номера телефонов. И едут. И возвращаются.
https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
херсонская область
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Валерий Волков
Валерий Волков
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, общество
Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон

Корреспондент РИА Новости Крым изучал жизнь Херсона и его обитателей в новой реальности

19:08 19.07.2022
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Валерий Волков
Все материалы
Накануне из Крыма на Херсон пустили третий автобус в день. Народу много. Но как чувствуется разница после пересечения границы...
Старый новый город
Херсон сегодня – это концентрация жизни и пустоты. Тут город оживает, тут – заперт, тут – красота прошлого, правда, убитая годами ничегонеделанья, тут – позор недавнего настоящего в виде корявых заборов и недостроев. Ходят троллейбусы и автобусы, едут машины, работает множество светофоров. И тут же – закрытые магазины, кафе, аптеки. А рядом – уже открытые магазины, кафе, аптеки - на сегодняшний день их 32, лекарства привозят из Крыма. И в них уже принимают и гривны, и рубли. И ценники в двух валютах.
Константинов об освобожденных регионах: мы ближе всех ментально>>
Бульвар, чем-то напоминающий парижский. Красивый, достойный. Только намного менее ухоженный и более одинокий.
…Улица Белинского, улицы Ярослава Мудрого, Горького, Суворова. Будто здесь все про Россию. Если б начали переименовывать, пришлось бы переименовать полгорода.
© РИА Новости Крым

В центре Херсона много исторических зданий. Но состояние их удручающее.

Здание в историческом центре Херсона
1 из 6

В центре Херсона много исторических зданий. Но состояние их удручающее.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Вот типичная улица города. Время здесь остановилось.

Херсон
2 из 6

Вот типичная улица города. Время здесь остановилось.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Но вообще очень атмосферно.

Исторический центр Херсона
3 из 6

Но вообще очень атмосферно.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Общественный транспорт тоже не может похвалиться новизной.

Повседневная жизнь в Херсоне
4 из 6

Общественный транспорт тоже не может похвалиться новизной.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Некоторые магазины закрылись, их хозяева налаживают логистику.

Закрытый магазин в Херсоне
5 из 6

Некоторые магазины закрылись, их хозяева налаживают логистику.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Другие торгуют российскими товарами и товарами местного производства.

Магазин в Херсоне
6 из 6

Другие торгуют российскими товарами и товарами местного производства.

© РИА Новости Крым
1 из 6

В центре Херсона много исторических зданий. Но состояние их удручающее.

© РИА Новости Крым
2 из 6

Вот типичная улица города. Время здесь остановилось.

© РИА Новости Крым
3 из 6

Но вообще очень атмосферно.

© РИА Новости Крым
4 из 6

Общественный транспорт тоже не может похвалиться новизной.

© РИА Новости Крым
5 из 6

Некоторые магазины закрылись, их хозяева налаживают логистику.

© РИА Новости Крым
6 из 6

Другие торгуют российскими товарами и товарами местного производства.

© РИА Новости Крым
Город зеленый, много парков, шуршат платаны, вызревают на ветвях каштаны. Но, к сожалению, совершенно неухоженный. Это какой-то странный украинский подход – поставить точечно офис-торговый центр, а все рядом – как было десятилетия назад, так пусть и стоит обшарпанное, разваливающееся. А еще – безумное количество кривых, запущенных недостроев. Они художественно торчат и по Крыму вот уже восемь лет. И в Херсоне они не производят впечатление остановленных 24 февраля. Если и февраля, то какого-то лохматого года.
Это что, какая-то специфика украинской экономики? Воткнули, построили, не построили – бросили как есть. И вот оно стоит годами, окруженное зачуханным грязным забором. И в центре Херсона, и дальше, и по Крыму. Будто деньги и разрешение появились, быстро что-то намурыжили, до конца по каким-то причинам не довели и затухли. Недопоставили.
С 22.00 до 5 утра комендантский час. Тишина, пустота. Но и днем город еще пуст. Многие уехали и не вернулись. Хотя два месяца назад было закрыто вообще все. Сейчас уже по-другому. Но до нормальной жизни далеко. И от этого контраст еще заметнее.
А ранним утром тут повеяло... будто Римом. Колонны, брусчатка, официанты улыбаются и делают вкусный кофе, а ты сидишь под ослепительным небом и желаешь этому городу красоты и мира.
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы>>
Люди
Те, кто в феврале-марте уехали на Украину, вернуться не могут. А те, кто рискнул пойти через Крым, - возвращаются. Приезжают даже те, кто живет совсем далеко, за океаном. Вот едут прямо сейчас к детям, к домам. Кто-то ездит туда-сюда – Крым – Херсон, и на границе громко заявляет, что все это – Украина. Тут же завязывается яростный спор. Кто-то сообщает, что до сентября все же побудет в Крыму – люди ожидают новых ударов по Херсону и боятся возвращаться. А другие приняли реальность как есть. "Сегодня в 4 утра где-то ухнуло - и тут же начали отвечать", - обсуждают жители.
Рейсовый автобус из Крыма в Херсон
1 июля, 16:28
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
Люди купаются в Днепре, причем катера могут отвезти и на другую сторону, где работает красивый пляж. Дети в Херсоне катаются на велосипедах и едят мороженое, ухоженного вида дамы выгуливают своих дорогих собачек. Все эти йоркширы выглядят иногда лучше своих хозяев – тщательно подстрижены и непременно с хвостиком-бантиком на макушке. Это прям какой-то фетиш южных жителей – в Крыму тоже множество этих искусственных пушистиков. Хотя все южные регионы кишат бездомными собаками – бери, помогай, обретай друга на всю жизнь. Но нет, это ж не круто…
Тут же рядом с бантиками – отталкивающего вида люди, громко сморкающиеся прямо на тротуар. Пары пенсионеров на лавочках и молодежь в открытых кафе. Блокпосты с военными с закрытыми лицами и рядом – вполне себе мирные гаишники с лицами. Мимо вновь проходят какого-то черного, обреченного вида мужики, которых точно не надо спрашивать, при какой власти им лучше. Они не поймут, в чем вопрос.
Но вопросов у людей много. Какие терминалы работают, только ли наличка везде принимается, что с пенсиями. Люди толпятся у банка, где через мессенджеры можно получить доступ к своим счетам в уже далеких украинских учреждениях.
Магазины открываются, на глазах открылись еще кафе, аптеки, даже одежда. И разговоры:
- Ну они заработали, потому что он поехал в Крым и заключил договора. Найди контору, заключи договор. Вон николаевская контора дала добро работать. А мы чем хуже? – девушка жмется и раздумывает. - Рано или поздно вам придется открываться или съезжать, - поучает коллегу более энергичная женщина.
Льготные тарифы и хорошие цены: в Запорожской области собирают зерновые>>
- Да она просто капризничает, мам, - громко вещает в телефон молодой парень, - У нее все друзья в Польшу поуезжали, вот ей и скучно.
Но в целом люди говорят осторожно – и по телефону, и между собой. Завидя рядом незнакомых, голос приглушают, шаг убыстряют.
Армянск. Граница с Херсонской областью - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 12:12
Чего ждут и о чем переживают жители Херсонщины: репортаж с границы
Осторожнее, говорят некоторые, надо быть со зрелыми людьми. С одной стороны, они помнят общую страну, а значит, настроены должны быть более доброжелательно. С другой – именно их дети сейчас воюют и гибнут. И не на нашей стороне. Родители это запомнят…
Никто не понимает, кто рядом и что дальше, поэтому осторожность висит в херсонском воздухе. Это видно и по блокпостам, на которых проверяют автомобили и мужиков в машинах. Досмотр проезжающих машин ведется постоянно, и в городе, и вне города.
Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины>>
Кстати, интересно, что в Херсон приехали те, кто не захотел, чтобы его загребли повесткой в украинскую армию. Говорят все сплошь по-русски. Максимум, что можно услышать – "нема".
…А у кассы на Крым – движуха. Люди постоянно приходят, спрашивают цену и расписание, покупают билеты. У одних гривны, у других рубли, диктуют уже новые номера телефонов. И едут. И возвращаются.
© РИА Новости Крым

Херсонская государственная морская академия - всемирно известный вуз.

Здание Херсонской государственной морской академии
1 из 4

Херсонская государственная морская академия - всемирно известный вуз.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Коммунальные службы работают очень хорошо.

Коммунальные службы в Херсоне
2 из 4

Коммунальные службы работают очень хорошо.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Порт на Днепре продолжает жить, несмотря на временные сложности.

Турецкое судно в порту Херсона
3 из 4

Порт на Днепре продолжает жить, несмотря на временные сложности.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Херсон. Вид на вечерний порт. Он ждет полной загрузки.

Херсон. Вид на порт
4 из 4

Херсон. Вид на вечерний порт. Он ждет полной загрузки.

© РИА Новости Крым
1 из 4

Херсонская государственная морская академия - всемирно известный вуз.

© РИА Новости Крым
2 из 4

Коммунальные службы работают очень хорошо.

© РИА Новости Крым
3 из 4

Порт на Днепре продолжает жить, несмотря на временные сложности.

© РИА Новости Крым
4 из 4

Херсон. Вид на вечерний порт. Он ждет полной загрузки.

© РИА Новости Крым
 
Херсонская областьОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
19:08Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
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18:41Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
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