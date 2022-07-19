https://crimea.ria.ru/20220719/iz-kryma-v-melitopol-pustili-dopolnitelnye-avtobusy-1123894000.html
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:47
2022-07-19T13:47
2022-07-19T13:47
мелитополь
крым
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720469_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f88ae882e47c1d0b9c6b6c76183802b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.Автобусы из Херсона и Мелитополя в Крым будут охранять силовики с оружием >>"Два рейса уже ходят в направлении Мелитополя, Бердянска. Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – приводит слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко пресс-служба ведомства.По данным минтранса, дополнительные автобусы по направлению Симферополь – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь будут курсировать с 21 июля.Введение дополнительных автобусов руководитель "ГорТрансСервис" Станислав Грецкий объясняет увеличением спроса со стороны населения.Ранее сообщалось о запуске дополнительного автобусного рейса из Симферополя в Херсон.
https://crimea.ria.ru/20220701/grazhdane-rf-mogut-ekhat-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-bez-ogranicheniy-1123717264.html
мелитополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720469_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7aea0c2d14335d1621bc17e04c10c4ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, крым, транспорт
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.
"Два рейса уже ходят в направлении Мелитополя, Бердянска. Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – приводит слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко пресс-служба ведомства.
По данным минтранса, дополнительные автобусы по направлению Симферополь – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь будут курсировать с 21 июля.
От симферопольской автостанции Курортная транспорт будет отправляться в 7:30 и 9:30, от Джанкоя – в 8:40 и 11:20. Приобрести билет можно за 30 дней до отправления, продажи билетов на каждый рейс закрываются за 2 часа, уточняет пресс-служба.
Введение дополнительных автобусов руководитель "ГорТрансСервис" Станислав Грецкий объясняет увеличением спроса со стороны населения.
Ранее сообщалось о запуске дополнительного автобусного рейса из Симферополя в Херсон
.