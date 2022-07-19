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Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы
Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:47
2022-07-19T13:47
мелитополь
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.Автобусы из Херсона и Мелитополя в Крым будут охранять силовики с оружием &gt;&gt;"Два рейса уже ходят в направлении Мелитополя, Бердянска. Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – приводит слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко пресс-служба ведомства.По данным минтранса, дополнительные автобусы по направлению Симферополь – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь будут курсировать с 21 июля.Введение дополнительных автобусов руководитель "ГорТрансСервис" Станислав Грецкий объясняет увеличением спроса со стороны населения.Ранее сообщалось о запуске дополнительного автобусного рейса из Симферополя в Херсон.
https://crimea.ria.ru/20220701/grazhdane-rf-mogut-ekhat-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-bez-ogranicheniy-1123717264.html
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мелитополь, крым, транспорт
Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы

Минтранс Крыма вдвое увеличил количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь

13:47 19.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПриезжие с сумками на автостанции "Курортная" в Симферополе
Приезжие с сумками на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.
Автобусы из Херсона и Мелитополя в Крым будут охранять силовики с оружием >>
"Два рейса уже ходят в направлении Мелитополя, Бердянска. Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – приводит слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко пресс-служба ведомства.
По данным минтранса, дополнительные автобусы по направлению Симферополь – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь будут курсировать с 21 июля.
От симферопольской автостанции Курортная транспорт будет отправляться в 7:30 и 9:30, от Джанкоя – в 8:40 и 11:20. Приобрести билет можно за 30 дней до отправления, продажи билетов на каждый рейс закрываются за 2 часа, уточняет пресс-служба.
Введение дополнительных автобусов руководитель "ГорТрансСервис" Станислав Грецкий объясняет увеличением спроса со стороны населения.
Ранее сообщалось о запуске дополнительного автобусного рейса из Симферополя в Херсон.
Отправление автобусов из Крыма в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:49
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МелитопольКрымТранспорт
 
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