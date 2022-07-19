https://crimea.ria.ru/20220719/iz-kryma-v-melitopol-pustili-dopolnitelnye-avtobusy-1123894000.html

Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы

Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусы

Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T13:47

2022-07-19T13:47

2022-07-19T13:47

мелитополь

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Количество автобусных рейсов из Крыма в Мелитополь увеличили вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым.Автобусы из Херсона и Мелитополя в Крым будут охранять силовики с оружием >>"Два рейса уже ходят в направлении Мелитополя, Бердянска. Вводятся дополнительные рейсы, ежедневно от автостанций будет четыре отправления автобусов в направлении Мелитополя и два в направлении Бердянска. Также в направлении Херсона три оборотных рейса осуществляются по сообщению "Симферополь-Херсон", – приводит слова врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко пресс-служба ведомства.По данным минтранса, дополнительные автобусы по направлению Симферополь – Мелитополь, Джанкой – Мелитополь будут курсировать с 21 июля.Введение дополнительных автобусов руководитель "ГорТрансСервис" Станислав Грецкий объясняет увеличением спроса со стороны населения.Ранее сообщалось о запуске дополнительного автобусного рейса из Симферополя в Херсон.

https://crimea.ria.ru/20220701/grazhdane-rf-mogut-ekhat-iz-kryma-v-melitopol-i-kherson-bez-ogranicheniy-1123717264.html

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мелитополь, крым, транспорт