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Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус
Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус
Количество ежедневных автобусных рейсов между Крымом и Херсоном увеличено с двух до трех, сообщили в пресс-службе Минтранса республики. РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T11:22
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херсонская область
крым
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Количество ежедневных автобусных рейсов между Крымом и Херсоном увеличено с двух до трех, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.Как отметили в министерстве, анализ регулярного автобусного сообщения между Крымом и Херсоном показал необходимость увеличить количество рейсов по данным маршрутам.Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно. Из крымской столицы они отправляются в 06:30, 10:30 и 14:30 и прибывают в Херсон в 12:00, 16:40 и 20:05 соответственно.С 1 июля открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Из Симферополя осуществляются рейсы по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск. Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК "Крымтроллейбус" на паритете с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска.
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херсонская область, крым, транспорт
Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус

Минтранс Крыма запустил дополнительный автобусный рейс из Симферополя в Херсон

11:22 14.07.2022 (обновлено: 12:53 14.07.2022)
 
© РИА Новости КрымОтправление автобусов из Крыма в Херсон
Отправление автобусов из Крыма в Херсон - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Количество ежедневных автобусных рейсов между Крымом и Херсоном увеличено с двух до трех, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Как отметили в министерстве, анализ регулярного автобусного сообщения между Крымом и Херсоном показал необходимость увеличить количество рейсов по данным маршрутам.
"Принято решение запустить дополнительный рейс, который в 10:30 отправляется из Симферополя и в 16:40 прибывает в Херсон. В обратном направлении автобус будет выезжать в 10:25 из Херсона и прибывать в Симферополь в 16:40", – сказал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно. Из крымской столицы они отправляются в 06:30, 10:30 и 14:30 и прибывают в Херсон в 12:00, 16:40 и 20:05 соответственно.
Рейсовый автобус из Крыма в Херсон
1 июля, 16:28
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
С 1 июля открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Из Симферополя осуществляются рейсы по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск. Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК "Крымтроллейбус" на паритете с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска.
 
Херсонская областьКрымТранспорт
 
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