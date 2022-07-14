https://crimea.ria.ru/20220714/iz-simferopolya-v-kherson-pustili-dopolnitelnyy-avtobus-1123839395.html

Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус

Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Из Симферополя в Херсон пустили дополнительный автобус

Количество ежедневных автобусных рейсов между Крымом и Херсоном увеличено с двух до трех, сообщили в пресс-службе Минтранса республики. РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T11:22

2022-07-14T11:22

2022-07-14T12:53

херсонская область

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Количество ежедневных автобусных рейсов между Крымом и Херсоном увеличено с двух до трех, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.Как отметили в министерстве, анализ регулярного автобусного сообщения между Крымом и Херсоном показал необходимость увеличить количество рейсов по данным маршрутам.Автобусы курсируют в экспрессном режиме ежедневно. Из крымской столицы они отправляются в 06:30, 10:30 и 14:30 и прибывают в Херсон в 12:00, 16:40 и 20:05 соответственно.С 1 июля открыто регулярное автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Из Симферополя осуществляются рейсы по маршруту Херсон, Мелитополь, Бердянск. Рейсы выполняются перевозчиком ГУП РК "Крымтроллейбус" на паритете с перевозчиками Херсона, Мелитополя и Бердянска.

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

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херсонская область, крым, транспорт