https://crimea.ria.ru/20220719/kherson-obstrelyali-iz-amerikanskikh-rszo-odna-raketa-popala-v-most-1123893162.html

Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост

Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост

Украинские войска нанесли удар по Херсону, одна ракета попала в Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T13:05

2022-07-19T13:05

2022-07-19T13:48

херсонская область

происшествия

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Херсону, одна ракета попала в Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.По его словам, ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Пять ракет удалось перехватить, одна попала в Антоновский мост. Жертв и разрушений нет.Антоновский мост через Днепр — автомобильно-пешеходный, соединяет Херсон с левобережной частью области.Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Был поврежден газопровод, в результате Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения.В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20220719/pod-odessoy-unichtozhen-sklad-s-boepripasami-dlya-inostrannogo-oruzhiya-1123892946.html

https://crimea.ria.ru/20220718/raketnyy-obstrel-vsu-kakhovskoy-ges-chto-izvestno-1123886573.html

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)