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Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост
Украинские войска нанесли удар по Херсону, одна ракета попала в Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T13:05
2022-07-19T13:48
херсонская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Херсону, одна ракета попала в Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.По его словам, ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Пять ракет удалось перехватить, одна попала в Антоновский мост. Жертв и разрушений нет.Антоновский мост через Днепр — автомобильно-пешеходный, соединяет Херсон с левобережной частью области.Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Был поврежден газопровод, в результате Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения.В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20220719/pod-odessoy-unichtozhen-sklad-s-boepripasami-dlya-inostrannogo-oruzhiya-1123892946.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Херсон обстреляли из американских РСЗО: одна ракета попала в мост

ВСУ нанесли удар по Херсону из РСЗО HIMARS, одна ракета попала в Антоновский мост

13:05 19.07.2022 (обновлено: 13:48 19.07.2022)
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваПовреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по Херсону, одна ракета попала в Антоновский мост через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.
По его словам, ВСУ выпустили по Херсону шесть ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Пять ракет удалось перехватить, одна попала в Антоновский мост. Жертв и разрушений нет.
Нанесение ударов РК Бастион по инфраструктуре украинской армии
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"Есть попадания. Мост функционирует. Жертв и разрушений нет. Ударили без последствий для жизни людей", - уточнил Стремоусов.
Антоновский мост через Днепр — автомобильно-пешеходный, соединяет Херсон с левобережной частью области.
Накануне вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Был поврежден газопровод, в результате Бериславский район Херсонской области остался без газоснабжения.
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В ночь на 12 июля украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. По данным военно-гражданской администрации региона, три человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения.
 
Херсонская областьПроисшествияСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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