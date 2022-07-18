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Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели,... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:35
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение остановлено не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Информация о погибших или пострадавших не поступала.В ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220718/ukraina-udarila-v-rayon-kakhovskoy-ges--smi-1123886373.html
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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно

Стали известны последствия обстрела Каховской ГЭС

19:34 18.07.2022 (обновлено: 19:35 18.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение остановлено не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
"Около 18.00 украинские военные обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Попадание в район ГЭС, повреждение газопровода. На месте работают экстренные службы. Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено", — цитирует собеседника агентство.
В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
В ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18:42
Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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