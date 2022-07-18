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Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели,... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:35
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение остановлено не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Информация о погибших или пострадавших не поступала.В ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно
Стали известны последствия обстрела Каховской ГЭС
19:34 18.07.2022 (обновлено: 19:35 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение остановлено не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
"Около 18.00 украинские военные обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Попадание в район ГЭС, повреждение газопровода. На месте работают экстренные службы. Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено", — цитирует собеседника агентство.
В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС
. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
В ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".