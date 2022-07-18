https://crimea.ria.ru/20220718/raketnyy-obstrel-vsu-kakhovskoy-ges-chto-izvestno-1123886573.html

Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно

Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Ракетный обстрел ВСУ Каховской ГЭС: что известно

В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели,... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T19:34

2022-07-18T19:34

2022-07-18T19:35

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В результате ракетного обстрела Каховской ГЭС украинскими вооруженными формированиями поврежден газопровод. Важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение остановлено не было. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.В понедельник вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС. Информация о погибших или пострадавших не поступала.В ночь на 12 июля украинская армия нанесла удар по Новой Каховке. В результате взорвались склады с селитрой. По уточненным данным, два человека погибли, семеро пропали без вести, еще 90 получили ранения. В администрации региона заявили, что украинские боевики для атаки использовали американские РСЗО HIMARS. Всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, остальные достигли цели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220718/ukraina-udarila-v-rayon-kakhovskoy-ges--smi-1123886373.html

запорожская область

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2022

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всу (вооруженные силы украины), запорожская область, специальная военная операция рф на украине