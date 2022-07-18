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Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ
Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ
Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T18:42
2022-07-18T18:42
2022-07-18T18:55
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе Каховского района.Информация о погибших или пострадавших не поступала.Ракетный удар нанесен в район ГЭС в Новой Каховке украинскими войсками, степень повреждений уточняется, рассказал РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что степень повреждений на гидроэлектростанции, а также наличие возможных пострадавших уточняется.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ
СМИ: вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС
18:42 18.07.2022 (обновлено: 18:55 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе Каховского района.
Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Ракетный удар нанесен в район ГЭС в Новой Каховке украинскими войсками, степень повреждений уточняется, рассказал РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев.
"Было очередное вражеское нападение. Это был ракетный обстрел украинскими войсками ГЭС Новой Каховки, примерно час назад", – сказал Леонтьев.
Он уточнил, что степень повреждений на гидроэлектростанции, а также наличие возможных пострадавших уточняется.