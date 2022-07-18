https://crimea.ria.ru/20220718/ukraina-udarila-v-rayon-kakhovskoy-ges--smi-1123886373.html

Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ

Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Украина ударила в район Каховской ГЭС — СМИ

Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:55

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, по предварительной информации поврежден газопровод. Об этом сообщили в пресс-службе Каховского района.Информация о погибших или пострадавших не поступала.Ракетный удар нанесен в район ГЭС в Новой Каховке украинскими войсками, степень повреждений уточняется, рассказал РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. Он уточнил, что степень повреждений на гидроэлектростанции, а также наличие возможных пострадавших уточняется.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), происшествия