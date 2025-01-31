https://crimea.ria.ru/20250131/12-ranenykh-v-dnr-i-ataka-dronov-na-yug-rossii-glavnoe-za-den-1143834707.html

12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день

12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день - РИА Новости Крым, 31.01.2025

12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день

ВСУ нанесли массированный удар по зданию больницы в центре Горловки, в результате ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T22:33

2025-01-31T22:33

2025-01-31T22:02

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Атака ВСУ на больницу в ГорловкеВСУ нанесли массированный удар по зданию больницы в центре Горловки, в результате ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Позднее стало известно о еще одной пострадавшей. Всего за сутки в ДНР по данным Пушилина ранены 12 человек.Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы "Тайгана"Супруг сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах закрытия этого уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства."Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования", - говорится в сообщении ведомства.В Севастополе прошли масштабные ученияВ Севастополе в пятницу, 31 января, прошла масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В учениях были задействованы подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры.Армия России освободила Нововасилевку в ДНРЗа прошедшие сутки российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за неделю.За эту неделю потери киевской армии превысили 11 тысяч человек.Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"В Керченском проливе возле мыса Панагия специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.

https://crimea.ria.ru/20250131/dva-novykh-avtobusnykh-marshruta-zapuskayut-v-krymu-1143831329.html

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https://crimea.ria.ru/20250131/v-sevastopole-na-god-zakroyut-ulitsu-admirala-oktyabrskogo--skhemy-obezda-1143832602.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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