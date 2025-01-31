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12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день
12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день - РИА Новости Крым, 31.01.2025
12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день
ВСУ нанесли массированный удар по зданию больницы в центре Горловки, в результате ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T22:33
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Атака ВСУ на больницу в ГорловкеВСУ нанесли массированный удар по зданию больницы в центре Горловки, в результате ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Позднее стало известно о еще одной пострадавшей. Всего за сутки в ДНР по данным Пушилина ранены 12 человек.Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы "Тайгана"Супруг сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах закрытия этого уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства."Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования", - говорится в сообщении ведомства.В Севастополе прошли масштабные ученияВ Севастополе в пятницу, 31 января, прошла масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В учениях были задействованы подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры.Армия России освободила Нововасилевку в ДНРЗа прошедшие сутки российские войска освободили Нововасилевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое, Новоелизаветовка и Нововасилевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке за неделю.За эту неделю потери киевской армии превысили 11 тысяч человек.Началась утилизация танкера "Волгонефть-239"В Керченском проливе возле мыса Панагия специалисты приступили к утилизации танкера "Волгонефть-239". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Он отметил, что откачать 1400 тонн мазута с кормовой части танкера удалось досрочно: планировали сделать это до конца января, а завершили работу утром 25 января.
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, общество, новости, в мире, крым
12 раненых в ДНР и атака дронов на юг России: главное за день

12 раненых в ДНР и атака беспилотников на юг России: главное за день

22:33 31.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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Атака ВСУ на больницу в Горловке

ВСУ нанесли массированный удар по зданию больницы в центре Горловки, в результате ранены десять мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В результате утреннего массированного обстрела Центрально-Городского района Горловки с применением ствольной артиллерии кассетного типа пострадали десять мирных жителей. Удар был нанесен по территории больничного комплекса", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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"Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования", - говорится в сообщении ведомства.

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