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Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день

Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день - РИА Новости Крым, 02.03.2025

Обвинения против Зеленского и пожар под Москвой – главное за день

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил главу киевского режима Зеленского в нежелании заканчивать конфликт на Украине. В Подмосковье целый день тушили склад с... РИА Новости Крым, 02.03.2025

2025-03-02T22:30

2025-03-02T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил главу киевского режима Зеленского в нежелании заканчивать конфликт на Украине. В Подмосковье целый день тушили склад с пластиковыми изделиями – площадь пожара составила 9500 квадратных метров. Украина протестует против безопасной ротации наблюдателей МАГАТЭ с территории Запорожской АЭС. В Европе ожидают вывода американских войск с территории Евросоюза. Президентом Абхазии стал Бандра Гунба – он одержал победу на выборах. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о проектах дорожного строительства в республике на ближайшие пять лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский мешает закончить конфликт на Украине – Госдеп СШАВ США действия главы киевского режима Владимира Зеленского в Овальном кабинете расценивают как попытку сорвать усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь Марко Рубио."Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их (стороны – ред.) сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению", – цитирует Рубио РИА Новости.У большинства европейских стран нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул госсекретарь.Пожар в Подмосковье почти в 10 000 "квадратов"В деревне Большое Буньково Московской области загорелся склад с пластиковыми изделиями, площадь пожара достигла 9 500 квадратных метров. Внутри находятся находятся газовые баллоны, сообщили в МЧС России. Возгорание удалось локализовать."Кровля обрушилась на 2 500 квадратах. Внутри помещения – газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", – проинформировали в МЧС.Украина опротестовала ротацию миссии МАГАТЭ через территорию РФУкраина направила в МАГАТЭ ноту протеста по поводу ротации ее сотрудников, находящихся на ЗАЭС, через российскую территорию. Текст документа опубликован на сайте Министерства иностранных дел Украины."Министерство иностранных дел осуждает нарушения рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие попыток навязать международным организациям механизмы деятельности на временно оккупированных территориях", – сказано в документе украинского МИД.По мнению украинских властей, Россия "фактически заставила" сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней.В Европе ждут вывода американских войскВ политических кругах Европы ожидают вывода 20 000 американских военнослужащих из стран Евросоюза. Об этом со ссылкой на мнения трех неназванных европейских дипломатов пишет газета Washington Post ."Они (дипломаты – ред.) ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих, о котором заявила администрация Байдена в начале кризиса на Украине", – пишет газета со ссылкой на европейских дипломатов.Из них один заявил, что если контингент покинет Европу, то это будет "возвращением к нормальной жизни".Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуВ Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта – Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри.По словам главы Крыма, уже в текущем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное), которая начинается у трассы "Таврида". Первый этап полностью готов. Дорога позволит туристам ехать к южнобережью по сокращенному пути, не заезжая в городскую черту Симферополя. Стоимость проекта – 32 миллиарда рублей.Бадра Гунба победил на президентских выборах в АбхазииКандидат Бадра Гунба во втором туре президентских выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан."По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", – сказал он на брифинге в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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