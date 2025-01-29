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Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР
Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР
Российские военнослужащие освободили Новоелизаветовку в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили Новоелизаветовку в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.Накануне в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" был освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. До этого бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской областиАрмия России освободила Тимофеевку в ДНРРоссийские войска освободили поселок Соленое в ДНР
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новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР

Минобороны: российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

12:19 29.01.2025 (обновлено: 12:22 29.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили Новоелизаветовку в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.
Накануне в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" был освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. До этого бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.
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