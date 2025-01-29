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Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР

Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР

Российские военнослужащие освободили Новоелизаветовку в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T12:19

2025-01-29T12:19

2025-01-29T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили Новоелизаветовку в Донбассе. Об этом сообщило Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка.Накануне в результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" был освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области. До этого бойцы группировки войск "Север" освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ освободили еще один населенный пункт в Харьковской областиАрмия России освободила Тимофеевку в ДНРРоссийские войска освободили поселок Соленое в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф