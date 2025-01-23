https://crimea.ria.ru/20250123/rossiyskie-voyska-osvobodili-poselok-solenoe-v-dnr-1143589119.html

Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР

Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Соленое в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T12:51

2025-01-23T12:51

2025-01-23T13:02

россия

новости крыма

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Соленое в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Силы противника поражены в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в ДНР.Накануне российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Под контроль его удалось взять бойцам группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхРоссийские военные освободили Западное в Харьковской областиПотери ВСУ в Курской области растут

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости крыма, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)