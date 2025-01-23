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Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР
Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Соленое в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T12:51
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россия
новости крыма
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Соленое в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ. Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Силы противника поражены в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в ДНР.Накануне российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Под контроль его удалось взять бойцам группировки войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхРоссийские военные освободили Западное в Харьковской областиПотери ВСУ в Курской области растут
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россия, новости крыма, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Соленое в ДНР - Минобороны

12:51 23.01.2025 (обновлено: 13:02 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие освободили населенный пункт Соленое в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики"- говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Силы противника поражены в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в ДНР.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Под контроль его удалось взять бойцам группировки войск "Запад".
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