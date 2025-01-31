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Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения

Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения

В Севастополе в пятницу проходит масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T08:05

2025-01-31T08:05

2025-01-31T08:27

севастополь

учения

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

армия и флот

«барс-севастополь»

антитеррор

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу проходит масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В учениях задействованы подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры.В течение всего дня плановые тренировки будут проводиться в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны и Балаклавы. Их цель - отработка противодействия проникновению диверсантов в регион.В Крыму также проводят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Так, 25 января масштабные учения подразделений "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов проходили в Сакском районе и Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, «барс-севастополь» , антитеррор, новости севастополя