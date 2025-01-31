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Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения
Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения
В Севастополе в пятницу проходит масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T08:05
2025-01-31T08:27
севастополь
учения
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
«барс-севастополь»
антитеррор
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу проходит масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В учениях задействованы подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры.В течение всего дня плановые тренировки будут проводиться в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны и Балаклавы. Их цель - отработка противодействия проникновению диверсантов в регион.В Крыму также проводят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Так, 25 января масштабные учения подразделений "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов проходили в Сакском районе и Евпатории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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севастополь, учения, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, «барс-севастополь» , антитеррор, новости севастополя
Люди с оружием и блокпосты на дорогах: в Севастополе масштабные учения

В Севастополе 31 января выставят блокпосты с вооруженной охраной в ходе масштабных учений

08:05 31.01.2025 (обновлено: 08:27 31.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе 31 января выставят блокпосты с вооруженной охраной в ходе масштабных учений
В Севастополе 31 января выставят блокпосты с вооруженной охраной в ходе масштабных учений
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу проходит масштабная комплексная тренировка военных и силовиков по противодействию проникновению диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В учениях задействованы подразделения территориальной обороны "Отряд Севастополь", "БАРС-Севастополь" Севастопольского казачьего округа, а также правоохранительные структуры.
В течение всего дня плановые тренировки будут проводиться в районе Ялтинского кольца, Тылового, Фруктового, Андреевки и Орловского моста, в районе береговой линии Северной стороны и Балаклавы. Их цель - отработка противодействия проникновению диверсантов в регион.
"Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте. Учения пройдут с соблюдением всех мер безопасности и будут полностью контролироваться нашими силовыми структурами", - обратился губернатор к населению.
В Крыму также проводят масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. Так, 25 января масштабные учения подразделений "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов проходили в Сакском районе и Евпатории.
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СевастопольУченияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флот«БАРС-Севастополь»АнтитеррорНовости Севастополя
 
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