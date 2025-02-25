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Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
Крымские операторы мобильной связи в этом году впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Как сообщается на официальном сайте, посвященном... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:02
2025-02-25T16:02
2025-02-25T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи в этом году впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Как сообщается на официальном сайте, посвященном празднованию 80-летия Великой Победы, акция стартовала в стране с 25 февраля.В рамках акции абоненты по всей стране смогут позвонить на бесплатный короткий номер и воспользоваться тематическими мультимедийными сервисами."Наберите бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью голосового меню выберите интересующий раздел. Вы сможете узнать подробности об акции, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций - "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа", - перечисляют организаторы.Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка или же получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы."Этот год особый, знаменательный, мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, к этому празднику приурочено огромное количество самых разных мероприятий, акций на самых разных уровнях: и региональных, и федеральных, и по линии общественных организаций, ну и, конечно, просто, как говорится, стихийных, от души и от сердца. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть акцию "Ура Победе!", - прокомментировала старт акции Замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова на тематической пресс-конференции, которая прошла во вторник в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акцию, уже ставшую доброй традицией, ежегодно проводят основные мобильные операторы – МТС, "Билайн", "Мегафон", T2 – при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к 80-летию Победы проведут больше 60 мероприятийВетераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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новости, 80 лет победы, связь, связь в крыму, мобильная связь, новости крыма, крым
Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
Крымские мобильные операторы впервые присоединились к акции "Ура Победе!"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым.
Крымские операторы мобильной связи в этом году впервые присоединяются к Всероссийской акции "Ура Победе!". Как сообщается на официальном сайте
, посвященном празднованию 80-летия Великой Победы, акция стартовала в стране с 25 февраля.
"В нынешнем году к проведению "Ура Победе!" присоединились мобильные операторы Крыма: "Миранда", "Волна", Win mobile и "Севтелеком". Акция также реализуется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, где работают операторы "+7Телеком" и "Миртелеком", - сказано в сообщении.
В рамках акции абоненты по всей стране смогут позвонить на бесплатный короткий номер и воспользоваться тематическими мультимедийными сервисами.
"Наберите бесплатный короткий номер 1945. Далее с помощью голосового меню выберите интересующий раздел. Вы сможете узнать подробности об акции, прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций - "Темная ночь", "Катюша", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Нам нужна одна Победа", - перечисляют организаторы.
Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон и установить их в качестве мелодии звонка или же получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.
"Этот год особый, знаменательный, мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, к этому празднику приурочено огромное количество самых разных мероприятий, акций на самых разных уровнях: и региональных, и федеральных, и по линии общественных организаций, ну и, конечно, просто, как говорится, стихийных, от души и от сердца. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть акцию "Ура Победе!", - прокомментировала старт акции Замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова на тематической пресс-конференции, которая прошла во вторник в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян. Акцию, уже ставшую доброй традицией, ежегодно проводят основные мобильные операторы – МТС, "Билайн", "Мегафон", T2 – при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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