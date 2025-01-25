Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовали масштабные учения - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-startovali-masshtabnye-ucheniya-1143646664.html
В Крыму стартовали масштабные учения
В Крыму стартовали масштабные учения - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Крыму стартовали масштабные учения
В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T09:55
2025-01-25T10:10
учения
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
новости
"барс - крым"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143646818_0:39:1171:697_1920x0_80_0_0_5b02a3f356c8eec5a85c0bb3a6f2560a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
https://crimea.ria.ru/20241128/otryady-bars-v--krymu-poluchili-gaubitsy-i-ognemety-1142199661.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143646818_0:0:1171:879_1920x0_80_0_0_41ed5db37f1d64a9d80e0aea88be8e93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости, "барс - крым"
В Крыму стартовали масштабные учения

Масштабные учения подразделений "Барс-Крым" проходят в Сакском районе и Евпатории

09:55 25.01.2025 (обновлено: 10:10 25.01.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму начались учения
В Крыму начались учения - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.
"Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
В Крыму проходят учения
1 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
В Крыму проходят учения
2 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
В Крыму проходят учения
3 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
В Крыму проходят учения
4 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
"Плановые учения с подразделением "Крым-Барс", отрабатывается слаженность подразделения, взаимодействие между Минобороны, Росгвардией и МВД", - пояснил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Певец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
28 ноября 2024, 09:15
Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
 
УченияКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости"Барс - Крым"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Армия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА
12:05Из танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут
11:57В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
11:5211 украинских беспилотников уничтожены над Черным морем у берегов Крыма
11:31Офис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет
11:13В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил
11:01Кабмин упростил порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий
10:44На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка
10:35В Севастополе закрыли рейд
10:35Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов
10:2326 судов обследуют затонувшие танкеры в Керченском проливе
10:00Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц
09:56"Канал разрушен": Трамп одним решением нанес тройной удар по Зеленскому
09:55В Крыму стартовали масштабные учения
09:33Татьянин день в инфографике РИА Новости Крым
08:54Праздник Татьян и студентов: традиции и история
08:38Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
08:23Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
08:06Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель
07:36Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
Лента новостейМолния