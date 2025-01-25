https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-startovali-masshtabnye-ucheniya-1143646664.html

В Крыму стартовали масштабные учения

В Крыму стартовали масштабные учения - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Крыму стартовали масштабные учения

В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T09:55

2025-01-25T09:55

2025-01-25T10:10

учения

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"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как тренируются бойцы отряда "Барс-Крым"Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"

https://crimea.ria.ru/20241128/otryady-bars-v--krymu-poluchili-gaubitsy-i-ognemety-1142199661.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, новости, "барс - крым"