В Крыму стартовали масштабные учения
Масштабные учения подразделений "Барс-Крым" проходят в Сакском районе и Евпатории
09:55 25.01.2025 (обновлено: 10:10 25.01.2025)
© РИА Новости КрымВ Крыму начались учения
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Сакском районе и Евпатории начались масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов.
"Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики. Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административных районов с досмотровыми мероприятиями", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
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В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
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В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
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В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Крыму проходят учения
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В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
1 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
2 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
4 из 4
В Крыму проходят учения
© РИА Новости Крым
И попросил крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации.
"Плановые учения с подразделением "Крым-Барс", отрабатывается слаженность подразделения, взаимодействие между Минобороны, Росгвардией и МВД", - пояснил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
По его словам, посты развернуты в каждом населенном пункте региона на въезде и на выезде, проводится досмотр машин.
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