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План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев
План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев - РИА Новости Крым, 31.01.2025
План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев
Плановые показатели по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T16:20
2025-01-31T16:20
новости
дмитрий медведев
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Плановые показатели по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.Медведев также отметил, что на сегодняшний день оформление россиян на службу в ВС РФ по контракту происходит оперативно и максимально удобно для граждан."Вспоминал, как мы все это с вами вместе организовывали несколько лет назад, когда оформление на контракт занимало до месяца. А сейчас это все ограничено одним днем, иногда несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей", - уточнил замглавы Совбеза.Ранее Медведев сообщил, что в 2024 году около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования.По его словам, задача на 2025 год – сохранить набранные темпы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
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РИА Новости Крым
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новости, дмитрий медведев, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии
План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев

Январский план по набору контрактников в Вооруженные силы России выполнен – Медведев

16:20 31.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Виктория ИвановаИнформационно-агитационная акция "Военная служба по контракту – твой выбор!" в Феодосии
Информационно-агитационная акция Военная служба по контракту – твой выбор! в Феодосии - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости Крым . Виктория Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Плановые показатели по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
"Январь заканчивается. В целом те планы, которые у нас были, они не только сверстаны, но и исполнены", - сказал он.
Медведев также отметил, что на сегодняшний день оформление россиян на службу в ВС РФ по контракту происходит оперативно и максимально удобно для граждан.
"Вспоминал, как мы все это с вами вместе организовывали несколько лет назад, когда оформление на контракт занимало до месяца. А сейчас это все ограничено одним днем, иногда несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей", - уточнил замглавы Совбеза.
Ранее Медведев сообщил, что в 2024 году около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования.
По его словам, задача на 2025 год – сохранить набранные темпы.
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