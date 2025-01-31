https://crimea.ria.ru/20250131/plan-po-naboru-kontraktnikov-v-armiyu-rf-v-yanvare-vypolnen--medvedev-1143830811.html

План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев

План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев - РИА Новости Крым, 31.01.2025

План по набору контрактников в армию РФ в январе выполнен – Медведев

Плановые показатели по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей... РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T16:20

2025-01-31T16:20

2025-01-31T16:20

новости

дмитрий медведев

служба по контракту

служба в вс рф по контракту

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Плановые показатели по набору на военную службу по контракту в январе исполнены, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.Медведев также отметил, что на сегодняшний день оформление россиян на службу в ВС РФ по контракту происходит оперативно и максимально удобно для граждан."Вспоминал, как мы все это с вами вместе организовывали несколько лет назад, когда оформление на контракт занимало до месяца. А сейчас это все ограничено одним днем, иногда несколькими днями, если нужно что-то дособирать. Но в целом это все происходит быстро, компактно, удобно для людей", - уточнил замглавы Совбеза.Ранее Медведев сообщил, что в 2024 году около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования.По его словам, задача на 2025 год – сохранить набранные темпы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий медведев, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, вооруженные силы россии