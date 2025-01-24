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Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 году - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 году
Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 году - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 году
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание комиссии Совбеза РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками. Об... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T14:52
2025-01-24T15:15
дмитрий медведев
служба по контракту
крымский мост
вооруженные силы россии
армия и флот
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание комиссии Совбеза РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками. Об этом говорится на его официальной странице в соцсети ВКонтакте.Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек.Дмитрий Медведев заявил, что твердость духа и любовь к Родине являются главной чертой характера российских бойцов, которая вселяет уверенность в победе.Перед отправкой в зону боевых действий контрактники проходят обучение на полигонах, где овладевают всеми необходимыми навыками. Их обучают опытные инструкторы, уже получившие опыт участие в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВОКрымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
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дмитрий медведев, служба по контракту, крымский мост, вооруженные силы россии, армия и флот, новости сво, россия, новости
Медведев рассказал о наборе на службу по контракту в 2024 году

450 тысяч человек пошли служить по контракту в 2024 году - Медведев

14:52 24.01.2025 (обновлено: 15:15 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание комиссии Совбеза РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками. Об этом говорится на его официальной странице в соцсети ВКонтакте.
"Около 450 тысяч человек заключили контракт на военную службу в прошлом году, еще 40 тысяч вступили в добровольческие формирования", - сообщил Медведев
Он отметил, что в прошлом году на службу по контракту поступали ежедневно в среднем более 1 тысячи человек.
"План работы на 2025 год определен. Наша задача - сохранить эти набранные темпы", - заявил Медведев на заседании комиссии.
Дмитрий Медведев заявил, что твердость духа и любовь к Родине являются главной чертой характера российских бойцов, которая вселяет уверенность в победе.
Перед отправкой в зону боевых действий контрактники проходят обучение на полигонах, где овладевают всеми необходимыми навыками. Их обучают опытные инструкторы, уже получившие опыт участие в вооруженных конфликтах, в том числе на Украине.
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Дмитрий МедведевСлужба по контрактуКрымский мостВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости СВОРоссияНовости
 
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