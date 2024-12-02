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Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
В полках резерва Вооруженных сил России на данный момент к участию в специальной военной операции подготовлены более 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T11:14
2024-12-02T11:14
2024-12-02T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В полках резерва Вооруженных сил России на данный момент к участию в специальной военной операции подготовлены более 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев в своей статье для газеты "Красная звезда".По словам Бувальцева, организация и проведение подготовки осуществлялись на основе тщательного изучения боевого опыта СВО. Выработанные при этом приемы и способы ведения боевых действий оперативно внедрялись в процесс обучения.Он отметил, что в процессе обучения акцентированное внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих, в ходе которой они осваивают комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.Особую актуальность приобрела подготовка штурмовых подразделений, поэтому в тыловых районах разворачиваются соответствующие учебные точки, добавил Бувальцев. Кроме того, по словам генерал-полковника, отработана система обучения операторов беспилотников, позволяющая своевременного готовить необходимое количество специалистов.Начальник Главного управления отметил, что боевая подготовка военнослужащих в новом году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов. В новом году мероприятия боевой подготовки спланированы таким образом, чтобы они были максимально приближены к боевым условиям. Наиболее масштабным из них в 2025 году станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновЗа участие в спецоперации бойцы Росгвардии получат выплату в 400 тысячКогда участники СВО из любых регионов России могут получить землю в КрымуКонтрактники смогут находиться с супругами во время реабилитации
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, служба по контракту, новости, россия
Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
Для отправки в зону СВО специалисты ВС России обучили более 300 тысяч военных – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым.
В полках резерва Вооруженных сил России на данный момент к участию в специальной военной операции подготовлены более 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев в своей статье для газеты "Красная звезда".
"Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих", - говорится в публикации.
По словам Бувальцева, организация и проведение подготовки осуществлялись на основе тщательного изучения боевого опыта СВО. Выработанные при этом приемы и способы ведения боевых действий оперативно внедрялись в процесс обучения.
Он отметил, что в процессе обучения акцентированное внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих, в ходе которой они осваивают комплекс знаний, умений и навыков по огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.
Особую актуальность приобрела подготовка штурмовых подразделений, поэтому в тыловых районах разворачиваются соответствующие учебные точки, добавил Бувальцев. Кроме того, по словам генерал-полковника, отработана система обучения операторов беспилотников, позволяющая своевременного готовить необходимое количество специалистов.
Начальник Главного управления отметил, что боевая подготовка военнослужащих в новом году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов. В новом году мероприятия боевой подготовки спланированы таким образом, чтобы они были максимально приближены к боевым условиям. Наиболее масштабным из них в 2025 году станет совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025", заключил он.
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