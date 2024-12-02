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Российские глэмпинги получат "звезды" - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Российские глэмпинги получат "звезды"
Российские глэмпинги получат "звезды" - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Российские глэмпинги получат "звезды"
Все средства размещения туристов будут квалифицировать и вносить эту информацию в специальный реестр. Соответствующий закон принят, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T09:35
2024-12-02T09:35
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туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все средства размещения туристов будут квалифицировать и вносить эту информацию в специальный реестр. Соответствующий закон принят, сообщает Telegram-канал Госдумы. Законодатели уточняют, что объекты, которые не попадут в этот реестр, не смогут оказывать услуги туристам.При этом для некоторых средств размещения, например, социальных и реабилитационных учреждений, паломнических центров, сделали исключение – они смогут пройти классификацию добровольно.Также новые поправки в закон повышают требования к организациям и экспертам, которые проводят данную классификацию. Полномочия по госконтролю в сфере туристской деятельности передадут регионам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваОколо двухсот крымских гостиниц получили "звезды" – власти
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РИА Новости Крым
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россия, новости, государственная дума рф, закон и право, туризм, внутренний туризм
Российские глэмпинги получат "звезды"

В России глэмпинги и остальные туристические объекты будут квалифицировать – Госдума

09:35 02.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлэмпинг
Глэмпинг - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все средства размещения туристов будут квалифицировать и вносить эту информацию в специальный реестр. Соответствующий закон принят, сообщает Telegram-канал Госдумы.
"Это значит, что не только гостиницы, но и глэмпинги смогут получать звезды. Плюс будут квалифицировать горнолыжные трассы и пляжи. Для этого создадут специальный реестр", - говорится в сообщении.
Законодатели уточняют, что объекты, которые не попадут в этот реестр, не смогут оказывать услуги туристам.
"Владельцы агрегаторов и сервисов объявлений будут обязаны не размещать объявления с недостоверными данными и закрывать их, если сведения не соответствуют реестру", - подчеркивают в Госдуме.
При этом для некоторых средств размещения, например, социальных и реабилитационных учреждений, паломнических центров, сделали исключение – они смогут пройти классификацию добровольно.
Также новые поправки в закон повышают требования к организациям и экспертам, которые проводят данную классификацию. Полномочия по госконтролю в сфере туристской деятельности передадут регионам.

"Закон направлен на то, чтобы туристы получили более качественные услуги и в России успешнее развивался внутренний и въездной туризм", - заключили в Госдуме.

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