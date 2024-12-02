https://crimea.ria.ru/20241202/rossiyskie-glempingi-smogut-poluchat-zvezdy--1142294404.html

Российские глэмпинги получат "звезды"

Российские глэмпинги получат "звезды" - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Российские глэмпинги получат "звезды"

Все средства размещения туристов будут квалифицировать и вносить эту информацию в специальный реестр. Соответствующий закон принят, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T09:35

2024-12-02T09:35

2024-12-02T09:35

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внутренний туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Все средства размещения туристов будут квалифицировать и вносить эту информацию в специальный реестр. Соответствующий закон принят, сообщает Telegram-канал Госдумы. Законодатели уточняют, что объекты, которые не попадут в этот реестр, не смогут оказывать услуги туристам.При этом для некоторых средств размещения, например, социальных и реабилитационных учреждений, паломнических центров, сделали исключение – они смогут пройти классификацию добровольно.Также новые поправки в закон повышают требования к организациям и экспертам, которые проводят данную классификацию. Полномочия по госконтролю в сфере туристской деятельности передадут регионам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваОколо двухсот крымских гостиниц получили "звезды" – власти

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, государственная дума рф, закон и право, туризм, внутренний туризм