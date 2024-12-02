https://crimea.ria.ru/20241202/nad-krymom-unichtozheny-dva-bespilotnika-1142291506.html

Над Крымом уничтожены два беспилотника

Над Крымом уничтожены два беспилотника - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Над Крымом уничтожены два беспилотника

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T07:21

2024-12-02T07:21

2024-12-02T07:33

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

министерство обороны рф

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре – над Брянской область, два – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне боевики совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область. В результате попадания дрона в жилой дом в Стародубском округе погиб ребенок.В ночь на субботу над Россией были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа, в том числе три – над акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеУдар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым