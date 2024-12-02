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Над Крымом уничтожены два беспилотника - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Над Крымом уничтожены два беспилотника
Над Крымом уничтожены два беспилотника - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Над Крымом уничтожены два беспилотника
Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T07:21
2024-12-02T07:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре – над Брянской область, два – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне боевики совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область. В результате попадания дрона в жилой дом в Стародубском округе погиб ребенок.В ночь на субботу над Россией были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа, в том числе три – над акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – КонстантиновБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеУдар по военно-морскому училищу в Севастополе – ложь
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, министерство обороны рф, крым
Над Крымом уничтожены два беспилотника

Средства ПВО уничтожили над Крымом два беспилотника – Минобороны

07:21 02.12.2024 (обновлено: 07:33 02.12.2024)
 
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСистема ПВО
Система ПВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Восемь дронов сбиты над Курской областью, четыре – над Брянской область, два – над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью, уточнили в ведомстве.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне боевики совершили массовую атаку беспилотниками на Брянскую область. В результате попадания дрона в жилой дом в Стародубском округе погиб ребенок.
В ночь на субботу над Россией были уничтожены 11 беспилотников самолетного типа, в том числе три – над акваторией Черного моря.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымМинистерство обороны РФКрым
 
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