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Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок
Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок
Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T07:03
2024-12-01T07:14
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
брянская область
александр богомаз
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, александр богомаз, новости
Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок

При атаке беспилотников ВСУ в Стародубском округе Брянской области погиб ребенок

07:03 01.12.2024 (обновлено: 07:14 01.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", — написал Богомаз в Telegram-канале.
Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Брянская областьАлександр БогомазНовости
 
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