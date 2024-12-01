https://crimea.ria.ru/20241201/massirovannaya-ataka-vsu-v-bryanskoy-oblasti-pogib-rebenok-1142278597.html

Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок

Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Массированная атака ВСУ в Брянской области: погиб ребенок

Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T07:03

2024-12-01T07:03

2024-12-01T07:14

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

александр богомаз

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, сообщил губернатор Александр Богомаз.Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), брянская область, александр богомаз, новости