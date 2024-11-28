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Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:47
2024-11-28T13:47
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"барс - крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что на сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке бойцов "Барс-Крым", обеспечением их необходимым вооружением, военной техникой и обмундированием. Это направление находится на личном постоянном контроле главы республики Сергея Аксенова.Тренировки и дежурства бойцов проходят регулярно, боевой дух формирования чрезвычайно высок, добавил председатель Госсовета РК, подчеркнув, что формальный подход в этой работе недопустим.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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"барс - крым", владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов

Глава Госсовета Крыма Константинов не исключил увеличения численности отряда "Барс-Крым"

13:47 28.11.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"В отряд "Барс-Крым" готовы влиться тысячи крымчан, вопрос только в целесообразности. Мы следим внимательно за ситуацией, держим руку на пульсе. Если возникнет необходимость, будем увеличивать численность", - сказал он.
Константинов отметил, что на сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке бойцов "Барс-Крым", обеспечением их необходимым вооружением, военной техникой и обмундированием. Это направление находится на личном постоянном контроле главы республики Сергея Аксенова.
Тренировки и дежурства бойцов проходят регулярно, боевой дух формирования чрезвычайно высок, добавил председатель Госсовета РК, подчеркнув, что формальный подход в этой работе недопустим.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.
По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.
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Эксклюзивы РИА Новости Крым"Барс - Крым"Владимир КонстантиновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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