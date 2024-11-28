https://crimea.ria.ru/20241128/chislennost-otryada-bars-krym-mozhet-byt-uvelichena--konstantinov-1142211967.html
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:47
2024-11-28T13:47
2024-11-28T13:47
эксклюзивы риа новости крым
"барс - крым"
владимир константинов
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140939570_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1d47506bdda2d9a10d7b145f4cf69ef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что на сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке бойцов "Барс-Крым", обеспечением их необходимым вооружением, военной техникой и обмундированием. Это направление находится на личном постоянном контроле главы республики Сергея Аксенова.Тренировки и дежурства бойцов проходят регулярно, боевой дух формирования чрезвычайно высок, добавил председатель Госсовета РК, подчеркнув, что формальный подход в этой работе недопустим.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140939570_0:238:963:960_1920x0_80_0_0_66381d346d6eb3494b43a461f31644a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"барс - крым", владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов
Глава Госсовета Крыма Константинов не исключил увеличения численности отряда "Барс-Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА Новости Крым
сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"В отряд "Барс-Крым" готовы влиться тысячи крымчан, вопрос только в целесообразности. Мы следим внимательно за ситуацией, держим руку на пульсе. Если возникнет необходимость, будем увеличивать численность", - сказал он.
Константинов отметил, что на сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке бойцов "Барс-Крым", обеспечением их необходимым вооружением, военной техникой и обмундированием. Это направление находится на личном постоянном контроле главы республики Сергея Аксенова.
Тренировки и дежурства бойцов проходят регулярно, боевой дух формирования чрезвычайно высок, добавил председатель Госсовета РК, подчеркнув, что формальный подход в этой работе недопустим.
Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму,
Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.
Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.
По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.
В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября
. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября
антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: