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Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов

Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Численность отряда "Барс-Крым" может быть увеличена – Константинов

Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:47

2024-11-28T13:47

2024-11-28T13:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Желание вступить в добровольческий отряд "Барс-Крым" изъявляют тысячи крымчан, в случае необходимости численность формирования будет увеличена. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что на сегодняшний день проделана колоссальная работа по подготовке бойцов "Барс-Крым", обеспечением их необходимым вооружением, военной техникой и обмундированием. Это направление находится на личном постоянном контроле главы республики Сергея Аксенова.Тренировки и дежурства бойцов проходят регулярно, боевой дух формирования чрезвычайно высок, добавил председатель Госсовета РК, подчеркнув, что формальный подход в этой работе недопустим.Отряды добровольцев "Барс" сформированы в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях из числа добровольцев с целью нейтрализации угроз со стороны диверсионных групп вооруженных сил Украины.Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, на сегодняшний день отряды насчитывают порядка 45 тысяч человек. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации.По словам замначальника Генштаба, в штатную структуру формирований "Барс" включены гаубичная артиллерийская группа, группы РЭБ и противодействия беспилотникам, а также инженерно-саперные группы. Они высоко мотивированы, способны выполнять самые сложные боевые задачи наравне с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации. Дополнительно в группы огневой поддержки и разведки включены операторы БПЛА, а в гранатометное отделение группы огневой поддержки – огнеметчики. Для повышения мобильности в роты были включены мотовездеходы.В Крыму масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" проходят с 17 сентября. Военные отрабатывают действия на случай отражения проникновения диверсантов на территорию полуострова. В частности, 29 ноября антитеррористические учения пройдут в Ялте, будет проводиться учебная эвакуация населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияПевец Данко вступил в добровольческий отряд "Барс-Крым"Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"барс - крым", владимир константинов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма