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Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T10:35
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сергей аксенов
павел фрадков
министерство обороны рф
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны, написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма. Он также выразил уверенность, что республика и дальше продолжит совместную работу с Минобороны по укреплению обороноспособности."Уверен, что мы продолжим совместную работу по решению важных государственных задач, укреплению обороноспособности России и развитию наших Вооруженных сил", - добавил Аксенов.16 ноября из Крыма отправили на службу в Вооруженные Силы российской Федерации первых новобранцев осеннего призыва. Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились призывники из Херсонской и Запорожской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-2113 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
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сергей аксенов, павел фрадков, министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

Аксенов обсудил с замминистра обороны РФ Фрадковым вопросы безопасности Крыма

10:35 18.11.2024 (обновлено: 10:47 18.11.2024)
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны, написал Аксенов в своем Telegram-канале.
"В ходе рабочей встречи обсудил с заместителем Министра обороны Российской Федерации Павлом Михайловичем Фрадковым вопросы взаимодействия органов власти Республики Крым и оборонного ведомства страны, перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым (слева)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым (слева)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым (слева)
Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма. Он также выразил уверенность, что республика и дальше продолжит совместную работу с Минобороны по укреплению обороноспособности.
"Уверен, что мы продолжим совместную работу по решению важных государственных задач, укреплению обороноспособности России и развитию наших Вооруженных сил", - добавил Аксенов.
16 ноября из Крыма отправили на службу в Вооруженные Силы российской Федерации первых новобранцев осеннего призыва. Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились призывники из Херсонской и Запорожской областей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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