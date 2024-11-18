https://crimea.ria.ru/20241118/bezopasnost-kryma-aksenov-i-fradkov-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-1141933557.html

Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T10:35

2024-11-18T10:35

2024-11-18T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны, написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма. Он также выразил уверенность, что республика и дальше продолжит совместную работу с Минобороны по укреплению обороноспособности."Уверен, что мы продолжим совместную работу по решению важных государственных задач, укреплению обороноспособности России и развитию наших Вооруженных сил", - добавил Аксенов.16 ноября из Крыма отправили на службу в Вооруженные Силы российской Федерации первых новобранцев осеннего призыва. Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились призывники из Херсонской и Запорожской областей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженеры разработали аналоги комплектующих для Superjet и МС-2113 дронов уничтожены над Крымом и Азовским морем за ночьПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, павел фрадков, министерство обороны рф, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя