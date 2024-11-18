Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
Аксенов обсудил с замминистра обороны РФ Фрадковым вопросы безопасности Крыма
10:35 18.11.2024 (обновлено: 10:47 18.11.2024)
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества органов власти и оборонного ведомства страны, написал Аксенов в своем Telegram-канале.
"В ходе рабочей встречи обсудил с заместителем Министра обороны Российской Федерации Павлом Михайловичем Фрадковым вопросы взаимодействия органов власти Республики Крым и оборонного ведомства страны, перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым (слева)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с заместителем министра обороны РФ Павлом Фрадковым (слева)
Глава республики поблагодарил руководство министерства за работу по обеспечению безопасности Крыма. Он также выразил уверенность, что республика и дальше продолжит совместную работу с Минобороны по укреплению обороноспособности.
"Уверен, что мы продолжим совместную работу по решению важных государственных задач, укреплению обороноспособности России и развитию наших Вооруженных сил", - добавил Аксенов.
16 ноября из Крыма отправили на службу в Вооруженные Силы российской Федерации первых новобранцев осеннего призыва. Вместе с крымчанами на воинскую службу отправились призывники из Херсонской и Запорожской областей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: