https://crimea.ria.ru/20241102/patrushev-v-krymu-obsudil-uchastie-chernomorskogo-flota-v-zaschite-rossii-1141552118.html

Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T08:00

2024-11-02T08:00

2024-11-02T09:07

николай патрушев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

новости крыма

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

вмф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также обсудил с его командующим и главкомом ВМФ России участие ЧФ в защите интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат помощника главы государства.Патрушев обсудил с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений.Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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