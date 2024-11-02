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Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T08:00
2024-11-02T09:07
николай патрушев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также обсудил с его командующим и главкомом ВМФ России участие ЧФ в защите интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат помощника главы государства.Патрушев обсудил с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений.Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО планирует изменить правила прохода кораблей в Черное море – ПатрушевТерритория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
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николай патрушев, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости крыма, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, вмф
Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России

Патрушев в Крыму ознакомился с оснащением и вооружением Черноморского флота

08:00 02.11.2024 (обновлено: 09:07 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также обсудил с его командующим и главкомом ВМФ России участие ЧФ в защите интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат помощника главы государства.

"В ходе рабочей поездки на Крымский полуостров Николай Патрушев познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота, его оснащением модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала флота, обеспечивающим его эффективное применение", - говорится в сообщении.

Патрушев обсудил с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений.
Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.
Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.
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