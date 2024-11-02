Патрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите России
Патрушев в Крыму ознакомился с оснащением и вооружением Черноморского флота
08:00 02.11.2024 (обновлено: 09:07 02.11.2024)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Черноморский флот, ознакомился с его оснащением и вооружением, а также обсудил с его командующим и главкомом ВМФ России участие ЧФ в защите интересов страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат помощника главы государства.
"В ходе рабочей поездки на Крымский полуостров Николай Патрушев познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил Черноморского флота, его оснащением модернизированным вооружением, военной и специальной техникой, поддержанием научно-технологического и кадрового потенциала флота, обеспечивающим его эффективное применение", - говорится в сообщении.
Патрушев обсудил с главнокомандующим Военно-морским флотом Александром Моисеевым и командующим Черноморским флотом Сергеем Пинчуком вопросы участия Черноморского флота в защите национальных интересов России, а также перспективы развития Военно-морского флота, способного комплексно противостоять современным вызовам и угрозам с морских и океанских направлений.
Ранее Патрушев провел в Крыму совещание по вопросам судостроения на полуострове. В частности, он поручил принять дополнительные меры по защите судостроительных предприятий региона от атак вооруженных сил Украины.
Кроме того, Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили развитие морских грузовых перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности региона с морских направлений.
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