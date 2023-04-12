https://crimea.ria.ru/20230412/morskoy-gruzovoy-put-v-krym--alternativa-paromu-i-sukhoputnomu-koridoru-1128124498.html

Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

Создание стабильного транспортного коридора в Крым позволит избежать перебоев с поставками товаров и искусственного дефицита, а в итоге – существенно снизит их... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T07:21

2023-04-12T07:21

2023-04-12T07:21

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Создание стабильного транспортного коридора в Крым позволит избежать перебоев с поставками товаров и искусственного дефицита, а в итоге – существенно снизит их стоимость для конечного потребителя. При этом эксперты настаивают, что для достижения этой цели необходимо задействовать все возможные на данный момент пути и виды транспортного сообщения. Какие решения логистической задачи видят представители власти и бизнеса полуострова – в материале РИА Новости Крым.После октябрьских событий на Крымском мосту логистика поставок продукции в Крым претерпела существенные временные и стоимостные изменения. Так как паромная переправа через Керченский пролив по объективным причинам не могла обслуживать грузопоток, идущий со стороны Краснодарского края, на уровне Минтранса РФ было принято решение задействовать ее только для перевозки скоропортящихся и товаров первой необходимости. Принятое решение позволило избежать коллапса в снабжении крымчан самым необходимым, но не смогло удержать цены на прежнем уровне.Шторма и комендантские часыКак сообщили опрошенные представители крупных торговых сетей Крыма, перевозчики с середины осени взвинтили стоимость провоза грузов в два и более раза.Но даже столь значительно возросшие расходы не гарантируют соблюдения сроков поставок, отметил представитель сети магазинов шаговой доступности. Переправа может стоять от нескольких часов до нескольких дней. Из-за штормов, ветра и обледенения судов, работу паромов в общей сложности приостанавливали более 15 раз. Кроме того, за время простоя образуются очереди из приоритетных фур "двадцаток".Несколько лучше складывается обстановка на сухопутном маршруте через новые регионы. Однако и здесь есть свои минусы. Как ни странно, ситуация с очередями здесь также сильно зависит от погодных условий: при закрытой переправе число машин может вырасти в 10-20 раз буквально в считанные часы. Но даже при благоприятной погоде фура проходит путь от Ростовской области до полуострова в среднем за три дня. Причина – проверки безопасности и комендантские часы на территории новых субъектов РФ.Одним из решений в сложившейся ситуации крымские сетевики видят в скором открытии Крымского моста для груженых грузовиков малой грузоподъемности. Такой вариант не избавит от дополнительных расходов, но позволит исключить просрочки продукции и избежать перерывов в поставках.При этом поставщики товаров не из списка первой необходимости, а это около половины всего грузопотока на полуостров, ждут реконструкции и расширения дороги Ростов-на-Дону – Джанкой. По завершению работ время прохождения 387 километров трассы может сократиться в два и более раза.Перевозчики также выразили надежду, что время проверки порожнего транспорта при выезде с полуострова также в ближайшем времени будет сокращено. Такие изменения ранее анонсировал глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко."Проводится целый блок мероприятий, которые направлены на комфортное и безопасное прохождение сухопутного маршрута из Крыма через новые регионы РФ для всех участников движения", – сообщил Лукашенко. Чиновник отметил, что необходимые меры будут приняты уже к началу курортного сезона.Пароходом – не паромомПо мнению главы комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерия Коваленко, для обеспечения продуктовой и топливной безопасности полуострова необходимо увеличить окно возможностей для поставок разного рода продукции на полуостров. Например, это позволило бы избежать ситуации, когда из-за продолжительных штормов в регионе стал ощущаться недостаток некоторых видов автомобильного топлива, отметил он.Первоочередной задачей депутат назвал восстановление портов и портопунктов. По его оценкам, практически вся инфраструктура пришла в негодность или разрушена. Восстановить ее жизненно необходимо."Перевозки по воде значительно дешевле любых видов сухопутных. При этом нельзя забывать, что Азовское море достаточно мелкое и необходимо использовать суда типа река-море – так называемые пятитысячники. Таких судов сейчас недостаточно. Их необходимо "собирать" по регионам страны, либо строить. Но они нужны", – продолжил глава комитета Госсовета РК. По его словам, актуальность проблемы прекрасно понимают представители крымского бизнеса и "готовы вкладывать собственные средства в строительство хранилищ (в том числе ГСМ) и фрахт таких судов".Вторая, но не менее важная задача – запустить в полном объеме пассажирские морские перевозки. Сначала между городами полуострова. В перспективе – с городами Азовского моря.При этом собеседник подчеркну, что республиканский бюджет не располагает средствами для полноценного восстановления портов Крыма. Он выразил надежду на скорейшее утверждение и принятие целевой госпрограммы.Организация стабильного, быстрого по времени и экономичного снабжения Крыма товарами всех очередей необходимости положительно отразится на ценах в регионе, сообщили в завершение собеседники. В первую очередь – за счет снижения издержек, во вторую – благодаря росту конкуренции.Решение логистического вопроса также положительно отразится на крымских производителях. В том числе они смогут получать сырье по более привлекательным ценам и увеличивать объемы поставок в другие регионы страны, а также на экспорт. Кроме того, морские перевозки дадут дополнительный толчок развитию туризма в период временной приостановки воздушного сообщения.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил о включении портов Мариуполь и Бердянск в Реестр морских портов России. Еще в июле прошлого года Мариупольский морской порт принял первый грузовой паром.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонТрафик и грузы: сколько пассажиров проехали по Крыму на поездахКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

крым

черное море

азовское море

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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