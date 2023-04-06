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Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
интранс Крыма совместно с коллегами из Минтранса РФ и пограничной службы УФСБ России готовятся оптимизировать время прохождения транспорта между республикой,... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T18:08
2023-04-06T18:09
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сухопутный маршрут в крым
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транспорт
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. К курортному сезону минтранс Крыма совместно с коллегами из Минтранса РФ и пограничной службы УФСБ России готовятся оптимизировать время прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Ранее глава республиканского минтранса сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос оптимизации работы досмотровых пунктов обсуждался на совещании с представителями Минтранса РФ.Главная цель – увеличить пропускную способность пунктов пропуска, отметил министр. В том числе при помощи организации беспрепятственного или с минимальными временными затратами проезда транспорта. Он также подчеркнул, что федеральные органы власти активно подключились к решению вопроса и оказывают всестороннюю помощь. Говорить о первых достигнутых результатах можно будет в конце месяца, добавил Лукашенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры и перераспределит высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.Новая дорога по Арабатской косеВозможность строительства дороги через Арабатскую стрелку в настоящее время прорабатывается властями Крыма и Херсонской области. Идет подготовка технико-экономического обоснования создания сухопутного коридора через новые регионы России.По его мнению, новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
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Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

Как и когда изменятся проверки авто на границе Крыма и Херсонской области –ответ минтранса

18:08 06.04.2023 (обновлено: 18:09 06.04.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. К курортному сезону минтранс Крыма совместно с коллегами из Минтранса РФ и пограничной службы УФСБ России готовятся оптимизировать время прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
Ранее глава республиканского минтранса сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос оптимизации работы досмотровых пунктов обсуждался на совещании с представителями Минтранса РФ.
"Проводится целый блок мероприятий, которые направлены на комфортное и безопасное прохождение сухопутного маршрута из Крыма через новые регионы РФ для всех участников движения", – сообщил Лукашенко.
Главная цель – увеличить пропускную способность пунктов пропуска, отметил министр. В том числе при помощи организации беспрепятственного или с минимальными временными затратами проезда транспорта. Он также подчеркнул, что федеральные органы власти активно подключились к решению вопроса и оказывают всестороннюю помощь. Говорить о первых достигнутых результатах можно будет в конце месяца, добавил Лукашенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры и перераспределит высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.
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Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

Новая дорога по Арабатской косе

Возможность строительства дороги через Арабатскую стрелку в настоящее время прорабатывается властями Крыма и Херсонской области. Идет подготовка технико-экономического обоснования создания сухопутного коридора через новые регионы России.
"Также рассматриваем возможность строительства дороги по Арабатской стрелке, сейчас готовим технико-экономическое обоснование. Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство", – сказал Аксенов.
По его мнению, новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.
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Досмотр авто на выезде из Крыма в новые регионы могут отменить – Аксенов

Сухопутный маршрут в Крым

Сухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.
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