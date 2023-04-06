https://crimea.ria.ru/20230406/kogda-sokratitsya-vremya-proezda-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-1128019986.html

Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

интранс Крыма совместно с коллегами из Минтранса РФ и пограничной службы УФСБ России готовятся оптимизировать время прохождения транспорта между республикой,... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T18:08

2023-04-06T18:08

2023-04-06T18:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. К курортному сезону минтранс Крыма совместно с коллегами из Минтранса РФ и пограничной службы УФСБ России готовятся оптимизировать время прохождения транспорта между республикой, Херсонской областью и другими регионами России. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Ранее глава республиканского минтранса сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос оптимизации работы досмотровых пунктов обсуждался на совещании с представителями Минтранса РФ.Главная цель – увеличить пропускную способность пунктов пропуска, отметил министр. В том числе при помощи организации беспрепятственного или с минимальными временными затратами проезда транспорта. Он также подчеркнул, что федеральные органы власти активно подключились к решению вопроса и оказывают всестороннюю помощь. Говорить о первых достигнутых результатах можно будет в конце месяца, добавил Лукашенко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что досмотр автомобилей, в том числе грузовых, следующих из Крыма в Херсонскую область и другие регионы по сухопутному маршруту, планируют отменить. Глава региона пояснил, что исключение проверки грузов с сохранением паспортного контроля позволит сократить время прохождения процедуры и перераспределит высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области.Новая дорога по Арабатской косеВозможность строительства дороги через Арабатскую стрелку в настоящее время прорабатывается властями Крыма и Херсонской области. Идет подготовка технико-экономического обоснования создания сухопутного коридора через новые регионы России.По его мнению, новый транспортный переход позволит сократить путь из новых регионов России в направлении Кубани и Крыма.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный коридор в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.По информации главы республики Сергея Аксенова, после введения ограничений проезда большегрузов по Крымскому мосту по сухопутному коридору в Крым через новые регионы России прошли более ста тысяч автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонтХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html

https://crimea.ria.ru/20230404/dosmotr-avto-na-vyezde-iz-kryma-v-novye-regiony-mogut-otmenit--aksenov-1127966365.html

https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-rasskazal-kak-budut-dosmatrivat-avto-na-krymskom-mostu-v-sezon-1127968878.html

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крым

ростовская область

арабатская стрелка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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