https://crimea.ria.ru/20230131/dorogi-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast--kogda-nachnut-remont-1126681637.html
Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T12:23
2023-01-31T12:23
2023-01-31T12:23
сергей аксенов
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ремонт дорог
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геническ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областьюГлава Крыма анонсировал открытие с 1 февраля трех новых автобусных маршрутов между полуостровом и Херсонской областью. Автобусы будут курсировать по маршрутам: Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь.Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублейАвтобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымВ Запорожской области восстанавливают трассу в КрымКакие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году
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новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, ремонт дорог, новые регионы россии, херсонская область, транспорт, геническ
Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
Аксенов: срок ремонта дорог из Крыма в Херсонскую область зависит от нагрузки и логистики
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.
"Планировали начать сейчас, по поручению президента средства из резервного фонда правительства выделены в первом квартале. Но важно, чтобы дорогу не побила тяжелая техника. И если получится сейчас организовать так, чтобы техника по асфальту не шла, будем делать сейчас. Если нет – то в конце года. Ямочный ремонт с обеспечением проезжаемости будет обеспечен сейчас", – сказал Аксенов журналистам.
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью
Глава Крыма анонсировал открытие с 1 февраля трех новых автобусных маршрутов между полуостровом и Херсонской областью
. Автобусы будут курсировать по маршрутам: Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь.
Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублей
Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.
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