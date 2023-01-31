https://crimea.ria.ru/20230131/dorogi-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast--kogda-nachnut-remont-1126681637.html

Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T12:23

2023-01-31T12:23

2023-01-31T12:23

сергей аксенов

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новые регионы россии

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Ямочный ремонт дорог из Крыма в Херсонскую область начнется в ближайшее время, однако сроки капитальной реконструкции дорожного полотна зависят от логистики и транспортной нагрузки. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областьюГлава Крыма анонсировал открытие с 1 февраля трех новых автобусных маршрутов между полуостровом и Херсонской областью. Автобусы будут курсировать по маршрутам: Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь.Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублейАвтобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымВ Запорожской области восстанавливают трассу в КрымКакие дороги в Крыму отремонтируют в 2023 году

крым

новые регионы россии

херсонская область

геническ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, ремонт дорог, новые регионы россии, херсонская область, транспорт, геническ