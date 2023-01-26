https://crimea.ria.ru/20230126/mezhdu-krymom-i-khersonskoy-oblastyu-zapustyat-novye-avtobusnye-marshruty-1126596898.html

Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты

Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты

С 1 февраля откроются три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T11:23

2023-01-26T11:23

2023-01-26T11:23

херсонская область

сергей аксенов

общество

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геническ

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля откроются три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублей.Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь – Скадовск составит 1300 рублей. Билеты в Скадовск из Первомайского, Красноперекопска и Армянска будут стоить соответственно 1000, 900 и 800 рублей.Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусыКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымХерсонские дороги будут с интернетом

https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html

херсонская область

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новые регионы россии

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джанкой

скадовск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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