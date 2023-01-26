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Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты
Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты
С 1 февраля откроются три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T11:23
2023-01-26T11:23
херсонская область
сергей аксенов
общество
транспорт
крым
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новые регионы россии
новости крыма
геническ
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля откроются три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублей.Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь – Скадовск составит 1300 рублей. Билеты в Скадовск из Первомайского, Красноперекопска и Армянска будут стоить соответственно 1000, 900 и 800 рублей.Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма в Мелитополь пустили дополнительные автобусыКогда отремонтируют дорогу из Мелитополя в КрымХерсонские дороги будут с интернетом
https://crimea.ria.ru/20220701/puteshestvie-tuda-i-obratno-simferopol-kherson-1123720127.html
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херсонская область, сергей аксенов, общество, транспорт, крым, новости, новые регионы россии, новости крыма, геническ, ялта, симферополь, алушта, джанкой, скадовск
Между Крымом и Херсонской областью запустят новые автобусные маршруты

Аксенов: с 1 февраля откроют три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонщиной

11:23 26.01.2023
 
© РИА НовостиАвтобусное сообщение между Крымом, Запорожской и Херсонской областью возобновили через 8 лет
Автобусное сообщение между Крымом, Запорожской и Херсонской областью возобновили через 8 лет - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля откроются три новых автобусных маршрута между Крымом и Херсонской областью, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Автобусы будут курсировать по маршрутам: Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь.
Стоимость проезда по маршруту Ялта – Геническ составит 1500 рублей, Алушта – Геническ – 1300 рублей. Также в Геническ можно будет доехать из Симферополя за 1000 рублей, из Джанкоя – за 600 рублей.
Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь – Скадовск составит 1300 рублей. Билеты в Скадовск из Первомайского, Красноперекопска и Армянска будут стоить соответственно 1000, 900 и 800 рублей.
Рейсовый автобус из Крыма в Херсон
1 июля 2022, 16:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь
Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями заработало с 1 июля 2022 года после восьми лет перерыва. Первые рейсы отправились из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Планировалось также запустить и железнодорожное сообщение между Джанкоем и Херсоном с Мелитополем, но в последний момент от этой идеи отказались из-за соображений безопасности.
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Херсонская областьСергей АксеновОбществоТранспортКрымНовостиНовые регионы РоссииНовости КрымаГеническЯлтаСимферопольАлуштаДжанкойСкадовск
 
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