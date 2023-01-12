https://crimea.ria.ru/20230112/khersonskie-dorogi-budut-s-internetom-1126359205.html
Херсонские дороги будут с интернетом
Херсонские дороги будут с интернетом - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Херсонские дороги будут с интернетом
В 2023 году мобильный интернет появится на всех магистральных дорогах Херсонской области. Об этом сообщил министр цифрового развития и массовых коммуникаций... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T12:43
2023-01-12T12:43
2023-01-12T12:43
херсонская область
общество
ремонт дорог
новые регионы россии
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ремонт дорог в херсонской области
никита бородин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В 2023 году мобильный интернет появится на всех магистральных дорогах Херсонской области. Об этом сообщил министр цифрового развития и массовых коммуникаций региона Никита Бородин.По его словам, в этом году на территории области планируют увеличить покрытие и улучшить качество мобильной связи, провести оптимизацию плана распределения частот между операторами. Также будут построены новые базовые станции там, где в этом есть необходимость.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе активно ведутся дорожные работы. По его словам, крымскую трассу "Таврида" с материковой частью России соединит новая автострада Джанкой – Ростов, которая пройдет через территории Херсонской и Запорожской областей. Ее проектирование уже идет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сальдо: я знаю, что мы вернемся в ХерсонУтвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорийНовые регионы России полностью перешли на рубли
https://crimea.ria.ru/20221229/krym-i-rostov-na-donu-soedinit-trassa-cherez-novye-regiony-strany-1126194721.html
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херсонская область, общество, ремонт дорог, новые регионы россии, новости, ремонт дорог в херсонской области, никита бородин
Херсонские дороги будут с интернетом
Мобильный интернет появится на магистральных дорогах Херсонской области в 2023 году