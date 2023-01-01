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Новые регионы России полностью перешли на рубли - РИА Новости Крым, 01.01.2023
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Новые регионы России полностью перешли на рубли
Новые регионы России полностью перешли на рубли - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Новые регионы России полностью перешли на рубли
На освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот украинской гривны. С 1 января... РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T13:42
2023-01-01T13:44
новые регионы россии
экономика
запорожская область
херсонская область
евгений балицкий
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот украинской гривны. С 1 января единственной денежной единицей в новых субъектах РФ остался рубль, согласно конституционному закону.При этом граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ Банка по курсу, установленному банками. Обмену подлежат как купюры, так и монеты. Ограничений по сумме для обмена нет. На время январских праздников официальный курс Центробанка установлен в размере 19,4 рубля за 10 гривен.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что банковская система региона готова обеспечить обмен гривен на рубли в необходимом объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступныЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубляПутин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами
новые регионы россии
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херсонская область
луганская народная республика (лнр)
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новые регионы россии, экономика, запорожская область, херсонская область, евгений балицкий, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Новые регионы России полностью перешли на рубли

С 1 января гривна вышла из оборота в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

13:42 01.01.2023 (обновлено: 13:44 01.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГривна
Гривна - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот украинской гривны. С 1 января единственной денежной единицей в новых субъектах РФ остался рубль, согласно конституционному закону.
Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ теперь можно будет исключительно в рублях. Гривна к оплате больше приниматься не будет.
При этом граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ Банка по курсу, установленному банками. Обмену подлежат как купюры, так и монеты. Ограничений по сумме для обмена нет. На время январских праздников официальный курс Центробанка установлен в размере 19,4 рубля за 10 гривен.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что банковская система региона готова обеспечить обмен гривен на рубли в необходимом объеме.
"ЦБ РФ полностью обеспечивает регион рублевой наличностью взамен имеющейся в обращении наличной гривны. Гривны можно обменять на рубли в офисах банков, работающих в регион, которых около 40. Мы видим, что граждане активно готовится к переходу на расчеты в рублях - обменивают гривну, в связи с чем объем наличной гривны в обращении стремительно снижается", - написал он в своем Telegram-канале.
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Новые регионы РоссииЭкономикаЗапорожская областьХерсонская областьЕвгений БалицкийЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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