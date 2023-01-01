https://crimea.ria.ru/20230101/novye-regiony-rossii-polnostyu-pereshli-na-rubli-1126233120.html

Новые регионы России полностью перешли на рубли

Новые регионы России полностью перешли на рубли - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Новые регионы России полностью перешли на рубли

На освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот украинской гривны. С 1 января... РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T13:42

2023-01-01T13:42

2023-01-01T13:44

новые регионы россии

экономика

запорожская область

херсонская область

евгений балицкий

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей прекращен оборот украинской гривны. С 1 января единственной денежной единицей в новых субъектах РФ остался рубль, согласно конституционному закону.При этом граждане, у которых есть наличные сбережения в гривне, смогут обменять их на рубли в отделениях Промсвязьбанка, ЦМР Банка и МРБ Банка по курсу, установленному банками. Обмену подлежат как купюры, так и монеты. Ограничений по сумме для обмена нет. На время январских праздников официальный курс Центробанка установлен в размере 19,4 рубля за 10 гривен.Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что банковская система региона готова обеспечить обмен гривен на рубли в необходимом объеме.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступныЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубляПутин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами

новые регионы россии

запорожская область

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

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новые регионы россии, экономика, запорожская область, херсонская область, евгений балицкий, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)