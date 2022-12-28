https://crimea.ria.ru/20221228/rossiyskie-banki-zashli-v-khersonskuyu-oblast-kakie-uslugi-dostupny-1126165114.html

Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны

Российские банки работают на территории Херсонской области, оказывая населению различные виды финансовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T11:24

2022-12-28T11:24

2022-12-28T11:25

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александр хлюстов

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ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские банки работают на территории Херсонской области, оказывая населению различные виды финансовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.Российские банки начали работать в Херсонской области летом, постепенно открывая новые отделения с сетью терминалов. В августе власти региона объявили о запуске в оборот пяти тысяч банковских карт.До конца года в регионе в обороте и гривны, и рубли, однако уже с 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации будет введен только рублевый расчет.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — властиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, экономика, новости, новые регионы россии, общество, риа новости крым, александр хлюстов