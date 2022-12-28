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Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
Российские банки работают на территории Херсонской области, оказывая населению различные виды финансовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T11:24
2022-12-28T11:24
2022-12-28T11:25
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ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские банки работают на территории Херсонской области, оказывая населению различные виды финансовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.Российские банки начали работать в Херсонской области летом, постепенно открывая новые отделения с сетью терминалов. В августе власти региона объявили о запуске в оборот пяти тысяч банковских карт.До конца года в регионе в обороте и гривны, и рубли, однако уже с 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации будет введен только рублевый расчет.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — властиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
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херсонская область, экономика, новости, новые регионы россии, общество, риа новости крым, александр хлюстов
Российские банки зашли в Херсонскую область: какие услуги доступны
Глава Чаплынки Хлюстов: банковский сектор на Херсонщине стабилен, работают два банка
11:24 28.12.2022 (обновлено: 11:25 28.12.2022)
ЧАПЛЫНКА, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские банки работают на территории Херсонской области, оказывая населению различные виды финансовых услуг. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава Чаплынского района Херсонской области Александр Хлюстов.
"Если до вхождения в российское правовое поле были проблемные вопросы, то сейчас их практически нет. Сейчас у нас два основных банка — "Международный расчетный банк" и "Промсвязьбанк", они работают с любыми банками России. В них можно открыть счет, провести транзакции и получить любые услуги", — рассказал он.
Российские банки начали работать в Херсонской области летом, постепенно открывая новые отделения с сетью терминалов. В августе власти региона объявили о запуске в оборот пяти тысяч банковских карт
.
До конца года в регионе в обороте и гривны, и рубли, однако уже с 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации будет введен только рублевый расчет.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство жителей высказались "за". 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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