Рейтинг@Mail.ru
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221222/v-novykh-subektakh-rf-agrariev-khotyat-osvobodit-ot-nalogov--gd-1126065868.html
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T07:17
2022-12-22T07:17
государственная дума рф
федеральная налоговая служба (фнс)
сельское хозяйство
закон и право
дмитрий патрушев
налоги
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812408_0:45:1620:956_1920x0_80_0_0_d653e15e512108a71dbbe98342f63902.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с ними регионов. Такое предложение было принято по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, пишет РИА Новости.Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.Также, в среду парламентарии одобрили поправки, по которым уже в следующем году граждане новых субъектов станут налоговыми резидентами России.В четверг Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — властиВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812408_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fdc25a25047ce2a327b2b897711aaba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, федеральная налоговая служба (фнс), сельское хозяйство, закон и право, дмитрий патрушев, налоги, россия, новости
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД

Госдума предлагает освободить аграриев новых субъектов России от налогов

07:17 22.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с ними регионов. Такое предложение было принято по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, пишет РИА Новости.
"Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области", — указано в тексте постановления.
Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.
Также, в среду парламентарии одобрили поправки, по которым уже в следующем году граждане новых субъектов станут налоговыми резидентами России.
"Предусматривается установление условий начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на новых территориях, а также перехода налогоплательщиков в данных регионах на применение контрольно-кассовой техники", — говорится в решении Госдумы.
В четверг Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.
Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%
Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти
В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
 
Государственная Дума РФФедеральная налоговая служба (ФНС)Сельское хозяйствоЗакон и правоДмитрий ПатрушевНалогиРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматолога
08:28США предоставят Киеву гуманитарную помощь почти на 400 млн долларов
08:02Герои осажденного города: 80 лет медали "За оборону Севастополя"
07:36Зеленский в США описал свое видение "справедливого мира" с Россией
07:17В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
06:52Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot
03:36Как сохранить природу Крыма и не потерять туристов — мнение экспертов
00:01Антициклон над Крымом: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 декабря
21:59Главные события и заявления дня: 21 декабря
21:11Главные новости Крыма: 21 декабря
20:54Уролог назвал топ причин мужского бесплодия
20:28Крымское "приземление": есть ли у Бута шансы избраться в Думу от региона
20:02Вспышку в Афганистане вызвала крымская геморрагическая лихорадка
19:33Имбирные пряники и ведра оливье: Новый год идет из Крыма к бойцам СВО
19:02Закрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РК
18:28В Крыму дорожают овощи и фрукты, зато дешевеет гречка — Центробанк
17:50Atlas Apart-Hotel & SPA в Судаке: наслаждаться жизнью у самой кромки моря
17:16Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
17:05РНКБ запустил бесплатный сервис регистрации бизнеса без визита в ФНС
Лента новостейМолния