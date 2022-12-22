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В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД

В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД

Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T07:17

2022-12-22T07:17

2022-12-22T07:17

государственная дума рф

федеральная налоговая служба (фнс)

сельское хозяйство

закон и право

дмитрий патрушев

налоги

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с ними регионов. Такое предложение было принято по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, пишет РИА Новости.Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.Также, в среду парламентарии одобрили поправки, по которым уже в следующем году граждане новых субъектов станут налоговыми резидентами России.В четверг Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — властиВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

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государственная дума рф, федеральная налоговая служба (фнс), сельское хозяйство, закон и право, дмитрий патрушев, налоги, россия, новости