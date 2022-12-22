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В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T07:17
2022-12-22T07:17
2022-12-22T07:17
государственная дума рф
федеральная налоговая служба (фнс)
сельское хозяйство
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дмитрий патрушев
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с ними регионов. Такое предложение было принято по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, пишет РИА Новости.Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.Также, в среду парламентарии одобрили поправки, по которым уже в следующем году граждане новых субъектов станут налоговыми резидентами России.В четверг Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — властиВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, федеральная налоговая служба (фнс), сельское хозяйство, закон и право, дмитрий патрушев, налоги, россия, новости
В новых субъектах РФ аграриев хотят освободить от налогов — ГД
Госдума предлагает освободить аграриев новых субъектов России от налогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы России предложили правительству освободить аграриев четырех новых субъектов РФ от налогов, а также ввести льготы для граничащих с ними регионов. Такое предложение было принято по итогам правительственного часа с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, пишет РИА Новости.
"Рассмотреть вопрос освобождения от уплаты налогов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области", — указано в тексте постановления.
Отельным предложением вынесен пункт про снижение тарифов на перевозку сельхозтехники железнодорожным транспортом. Кроме того, депутаты предлагают, сделать льготу на налоги для сельхозпроизводителей граничащих с новыми субъектами регионов.
Также, в среду парламентарии одобрили
поправки, по которым уже в следующем году граждане новых субъектов станут налоговыми резидентами России.
"Предусматривается установление условий начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на новых территориях, а также перехода налогоплательщиков в данных регионах на применение контрольно-кассовой техники", — говорится в решении Госдумы.
В четверг Президент России Владимир Путин поручил
правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.
Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.
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