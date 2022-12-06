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Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221206/grivna-s-1-yanvarya-ukhodit-iz-novykh-subektov-rossii--vlasti-1125700182.html
Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти
Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти
С 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации расчет полностью перейдет на рубли. Обращение гривны будет возможным только до 31... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T10:35
2022-12-06T10:35
новая жизнь на освобожденных территориях
экономика
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации расчет полностью перейдет на рубли. Обращение гривны будет возможным только до 31 декабря 2022 года, но изымать украинскую валюту власти не будут. С такими заявлениями выступили главы новых российских регионов."С 1 января на нашей территории обращение гривны будет прекращено. Еще сейчас можно гривну обменять на рубли в любом банке, который есть на территории Херсонской области, он (банк — ред.) обязан это сделать", — обратился к жителям руководитель региона Владимир Сальдо.Он также подчеркнул, что лучше не затягивать с обменом украинской валюты, потому что гривна становится просто "бумажкой" и "теряет вес".В Запорожской области еще в начале октября руководитель региона Евгений Балицкий докладывал, что территория уже практически полностью перешла на расчет в рублях, и гривна может "не дотянуть" даже до 1 января."У нас установлен курс 1,25 рубля за гривну, но реально гривну покупают до 50 копеек. На рынках невозможно заставлять людей продавать по-другому. В принципе, у нас ее уже очень мало, в основном, по селам", — рассказал тогда Балицкий.В Донецкой и Луганской народных республиках местное правительство также предупредило жителей о своевременном отказе от украинских денег.В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли."Обязательно предпримем здесь определенные действия. Я обязательно переговорю с председателем Центрального банка России. Надо все-таки эту проблему решать на будущее — как по местам обмена, так и по суммам тоже", — заявил Медведев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, общий переходный период для новых четырех субъектов России продлится до 1 января 2026 года, до этого времени регионы будут строить свою жизнь в составе РФ согласно конституционным законам.
https://crimea.ria.ru/20220628/khersonschina-obestsenila-grivnu--1123685075.html
https://crimea.ria.ru/20221107/kogda-zaporozhskaya-oblast-polnostyu-pereydet-na-rubli-1125260486.html
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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экономика, новые регионы россии, запорожская область, херсонская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Гривна с 1 января уходит из новых субъектов России — власти

Гривна уходит, рубль приходит: с 1 января валютная система новых субъектов РФ изменится

10:35 06.12.2022
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года на территории новых субъектов Российской Федерации расчет полностью перейдет на рубли. Обращение гривны будет возможным только до 31 декабря 2022 года, но изымать украинскую валюту власти не будут. С такими заявлениями выступили главы новых российских регионов.
"С 1 января на нашей территории обращение гривны будет прекращено. Еще сейчас можно гривну обменять на рубли в любом банке, который есть на территории Херсонской области, он (банк — ред.) обязан это сделать", — обратился к жителям руководитель региона Владимир Сальдо.
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Херсонщина "обесценила" гривну
Он также подчеркнул, что лучше не затягивать с обменом украинской валюты, потому что гривна становится просто "бумажкой" и "теряет вес".
В Запорожской области еще в начале октября руководитель региона Евгений Балицкий докладывал, что территория уже практически полностью перешла на расчет в рублях, и гривна может "не дотянуть" даже до 1 января.
"У нас установлен курс 1,25 рубля за гривну, но реально гривну покупают до 50 копеек. На рынках невозможно заставлять людей продавать по-другому. В принципе, у нас ее уже очень мало, в основном, по селам", — рассказал тогда Балицкий.
Продовольственный магазин в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли
В Донецкой и Луганской народных республиках местное правительство также предупредило жителей о своевременном отказе от украинских денег.
"Уже с 1 января расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Гривна с нового года к оплате больше приниматься не будет", — говорится в сообщении.
В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговорит с Центральным банком РФ о проблеме перевода гривен в рубли.
"Обязательно предпримем здесь определенные действия. Я обязательно переговорю с председателем Центрального банка России. Надо все-таки эту проблему решать на будущее — как по местам обмена, так и по суммам тоже", — заявил Медведев.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, общий переходный период для новых четырех субъектов России продлится до 1 января 2026 года, до этого времени регионы будут строить свою жизнь в составе РФ согласно конституционным законам.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЭкономикаНовые регионы РоссииЗапорожская областьХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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