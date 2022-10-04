https://crimea.ria.ru/20221004/kak-budut-zhit-chetyre-novykh-subekta-rf-v-perekhodnyy-period--glavnoe-1124711345.html

Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное

Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное

Общий переходный период для новых четырех субъектов России продлится до 1 января 2026 года, до этого времени регионы будут строить свою жизнь в составе РФ... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T12:50

2022-10-04T12:50

2022-10-04T12:50

российская федерация (россия, рф)

политика

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Общий переходный период для новых четырех субъектов России продлится до 1 января 2026 года, до этого времени регионы будут строить свою жизнь в составе РФ согласно конституционным законам, принятым сегодня Советом Федерации. РИА Новости Крым отмечает главное, о чем шла речь в этих документах.4 сентября Совет Федерации единогласно одобрил договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также четыре федеральных конституционных закона о принятии в РФ новых территорий Донецкой и образовании в составе России четырех новых субъектов.Суть конституционных законов в ходе заседания СФ разъяснил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что специфика каждого документа обусловлена особенностями каждой из четырех территорий.ДНР и ЛНРВ состав Российской Федерации ДНР и ЛНР входят в качестве республик. Датой их принятия в состав РФ считается дата подписания соответствующих договоров – 30 сентября 2022 года.Выборы в законодательный и представительный орган республик пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. До избрания полномочия осуществляет народный совет ДНР и ЛНР."В этом одна из особенностей статуса республик", – отметил Клишас.Именно народный совет принимает Конституции ДНР и ЛНР. Временно исполняющий обязанности главы республики назначается президентом РФ в течение 10 дней со дня принятия субъекта в состав России и действует до вступления в должность избранного руководителя.Правительство, органы исполнительной власти и их территориальные структуры, а также органы прокуратуры должны быть созданы в республиках до 1 июня 2023 года.Бюджетное законодательство РФ, как и законодательство о налогах и сборах, применяется на территории до 1 января 2023 года. До этого дня бюджетные отношения регулируются актами ДНР и ЛНР, за исключением составления проекта бюджета республики на будущий год.Денежной единицей на территории республик является рубль. До 31 декабря 2022 года допускаются в обращении гривны.Нотариальные и адвокатские палаты, а также суды РФ в ДНР и ЛНР создаются в течение переходного периода – до 1 января 2026 года. До этого правосудие осуществляют суды, действовавшие на день образования новых субъектов.Запорожская и Херсонская областиЗапорожская и Херсонская области принимаются в состав РФ в статусе областей, и пределы их определяются границами территорий, которые существовали на день принятия.В связи со статусом республик, есть специфика и у соответствующих конституционных законов, отметил Клишас. В частности, ими обусловлены особенности регулирования вопросов, касающихся родного языка."Несмотря на то, что это не республики, нет государственного языка, Российская Федерация принимает на себя обязательства развитие всех национальных языков, их поддержку, возможность их изучения, так же, как и охрану всех культурных и исторических памятников всех народов, которые проживают на территории данных областей", – сказал Клишас.Есть специфика и в вопросах формирования органов публичной власти. Выборы в республиканский законодательный орган проводятся здесь во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом, в отличие от республик, где до избрания вместо них могут работать ранее избранные парламенты, нормативно-правовое регулирование в областях может осуществляться только актами, принятыми губернаторами.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года.Значимой спецификой закона по Запорожской области в составе РФ является закрепление полномочий президента и правительства "по установлению особенностей применения на территории области положений российского законодательства в части использовании атомной энергии", подчеркнул Клишас.В остальном отличий от других регионов у областей нет.

https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html

https://crimea.ria.ru/20221004/priznanie-zapadom-novykh-regionov-v-sostave-rf-neprintsipialno--lavrov-1124710790.html

https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), политика, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область