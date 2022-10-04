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Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221004/sovet-federatsii-odobril-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-1124709664.html
Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России
Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России
Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T10:33
2022-10-04T10:38
новая жизнь на освобожденных территориях
совет федерации
политика
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ. Документы одобрены на заседании во вторник единогласным решением сенаторов.Накануне Госдума ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов и приняла соответствующие конституционные законы.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются. Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://crimea.ria.ru/20221003/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-granitsakh-novykh-oblastey-1124699871.html
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https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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совет федерации, политика, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России

Совет Федерации поддержал вхождение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав России

10:33 04.10.2022 (обновлено: 10:38 04.10.2022)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ.
Документы одобрены на заседании во вторник единогласным решением сенаторов.

"В ходе референдумов жители Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей ясно высказали свою позицию, проголосовав за возвращение на свою настоящую большую Родину — в Россию...Мы один народ! Наше единое Отечество – это Россия!" – заявила Валентина Матвиенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей
Накануне Госдума ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов и приняла соответствующие конституционные законы.
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.
30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются. Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.
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2 октября, 15:56Новая жизнь на освобожденных территориях
Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.
До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхСовет ФедерацииПолитикаХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
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