https://crimea.ria.ru/20221004/sovet-federatsii-odobril-vkhozhdenie-novykh-regionov-v-sostav-rossii-1124709664.html

Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России

Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Совет Федерации одобрил вхождение новых регионов в состав России

Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:38

новая жизнь на освобожденных территориях

совет федерации

политика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании новых субъектов РФ. Документы одобрены на заседании во вторник единогласным решением сенаторов.Накануне Госдума ратифицировала международные договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и образовании в составе РФ новых субъектов и приняла соответствующие конституционные законы.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются. Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

https://crimea.ria.ru/20221003/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-granitsakh-novykh-oblastey-1124699871.html

https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, политика, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)