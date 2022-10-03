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Госдума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221003/gosduma-odobrila-zakony-o-prinyatii-novykh-subektov-v-sostav-rossii-1124702824.html
Госдума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России
Госдума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Госдума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России
Госдума одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T16:18
2022-10-03T16:21
новая жизнь на освобожденных территориях
государственная дума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации. Решения приняты единогласно на внеочередном заседании в понедельник.Законопроекты на рассмотрение депутатов накануне внес президент страны Владимир Путин.До этого депутаты ратифицировали международные договоры о принятии регионов в состав РФ и образовании новых субъектов.Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
https://crimea.ria.ru/20221003/chto-budet-posle-referendumov-v-novykh-subektakh-rossii-1124701322.html
https://crimea.ria.ru/20221003/ratifikatsiya-dogovorov-o-prisoedinenii-kak-proydet-protsedura-1124700698.html
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государственная дума рф, политика
Госдума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России

Дума приняла конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ

16:18 03.10.2022 (обновлено: 16:21 03.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВнеплановое пленарное заседание Госдумы РФ
Внеплановое пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Госдума одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации. Решения приняты единогласно на внеочередном заседании в понедельник.
Законопроекты на рассмотрение депутатов накануне внес президент страны Владимир Путин.
До этого депутаты ратифицировали международные договоры о принятии регионов в состав РФ и образовании новых субъектов.
Главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство населения регионов.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
16:03
Что будет после референдумов в новых субъектах России
30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в состав Российской Федерации и образовании в новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.
Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности. Будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине.
До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:22
Ратификация договоров о присоединении: как пройдет процедура
Назначены даты проведения выборов в законодательные органы новых субъектов РФ. Они пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. При этом российский президент назначит временно исполняющих обязанности руководителей регионов в течение десяти дней со дня их принятия в состав РФ.
Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны.
Вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, сформированные в новых субъектах к настоящему времени, предлагается включить в состав Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхГосударственная Дума РФПолитика
 
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