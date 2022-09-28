https://crimea.ria.ru/20220928/chetyre-osvobozhdennykh-regiona-podderzhali-prisoedinenie-k-rossii-1124645356.html

Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России

Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T08:41

2022-09-28T08:41

2022-09-28T08:42

крым

специальная военная операция рф на украине

события в донбассе

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России.В ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Данные по голосованию обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней на всех избирательных участках. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.По последним данным, явка на референдуме по вхождению в состав России в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. Их инициировали общественные деятели освобожденных территорий. Они выразили уверенность, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав РФ на ближайшем плановом заседании 4 октября.

крым

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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