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Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T08:41
2022-09-28T08:41
2022-09-28T08:42
крым
специальная военная операция рф на украине
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России.В ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Данные по голосованию обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней на всех избирательных участках. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.По последним данным, явка на референдуме по вхождению в состав России в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. Их инициировали общественные деятели освобожденных территорий. Они выразили уверенность, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав РФ на ближайшем плановом заседании 4 октября.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, специальная военная операция рф на украине, события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Четыре освобожденных региона поддержали присоединение к России
Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в состав России
08:41 28.09.2022 (обновлено: 08:42 28.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение регионов в состав России.
В ДНР "за" высказались 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. Данные по голосованию обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней на всех избирательных участках. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.
По последним данным, явка на референдуме по вхождению в состав России в Донецкой Народной Республике составила 97,51%, в ЛНР — 92,6%, в Запорожской области — 85,4%, в Херсонской — 76,86%.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. Их инициировали общественные деятели освобожденных территорий. Они выразили уверенность, что это обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы могут рассмотреть вопрос о вхождении регионов в состав РФ на ближайшем плановом заседании 4 октября.