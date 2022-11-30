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В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T15:12
2022-11-30T15:12
крым
новые регионы россии
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса. Об этом сообщил генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Общая мощность генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году.
https://crimea.ria.ru/20221118/ekspert-nazval-luchshiy-sposob-vosstanovit-energosistemu-novykh-regionov-rf-1125417756.html
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крым, новые регионы россии, энергосистема крыма
В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

"Крымэнерго": РФ и Крым обеспечивают энергоснабжение новых регионов без дефицита для всех

15:12 30.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса. Об этом сообщил генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко.

"Сегодня Российская Федерация и Республика Крым обеспечивают электроснабжение наших территорий, при этом энергодефицита мы в этой ситуации не имеем ни для крымчан, ни для наших сограждан, которые живут в Херсонской, Запорожской областях", - сказал Цурканенко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.

Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 07:03
Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Общая мощность генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году.
 
КрымНовые регионы РоссииЭнергосистема Крыма
 
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