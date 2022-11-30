https://crimea.ria.ru/20221130/v-krymu-rasskazali-ob-obespechenii-elektrichestvom-novykh-regionov-rf-1125618018.html

В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 30.11.2022

В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:12

2022-11-30T15:12

2022-11-30T15:12

крым

новые регионы россии

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Крым и материковая часть России обеспечивают энергоснабжение новых субъектов РФ без дефицита электричества для всех участников процесса. Об этом сообщил генеральный директор "Крымэнерго" Андрей Цурканенко.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей. Общая мощность генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году.

https://crimea.ria.ru/20221118/ekspert-nazval-luchshiy-sposob-vosstanovit-energosistemu-novykh-regionov-rf-1125417756.html

крым

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, энергосистема крыма