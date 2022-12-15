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"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России
"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России - РИА Новости Крым, 15.12.2022
"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T16:34
2022-12-15T16:35
новые регионы россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы."Мы обязательно добьемся поставленных целей. В дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам, в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной. Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать. В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии. Будем развивать первичное звено здравоохранения, школы, сады и так далее", — отметил глава государства.И подчеркнул, что новые регионы должны выйти на общероссийские показатели до 2030 года.
https://crimea.ria.ru/20221215/postavki-rossiyskikh-tovarov-v-es-v-etom-godu-vyrosli-v-15-raza--putin-1125912333.html
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новые регионы россии, владимир путин (политик), крым, общество, россия, новости
"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России

Путин поручил подготовить программу социально-экономического развития новых регионов

16:34 15.12.2022 (обновлено: 16:35 15.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов.

"Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов", — сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин пообещал, что Россия добьется восстановления новых территорий. Там вырастут пенсии, появятся детсады и школы.
"Мы обязательно добьемся поставленных целей. В дальнейшем по всем ключевым для людей вопросам, в экономике, социальной сфере, в области управления эти регионы станут единым целым со страной. Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем и знаем, что нужно сделать. В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии. Будем развивать первичное звено здравоохранения, школы, сады и так далее", — отметил глава государства.
И подчеркнул, что новые регионы должны выйти на общероссийские показатели до 2030 года.
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