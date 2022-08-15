https://crimea.ria.ru/20220815/v-khersone-zapustyat-v-testovom-rezhime-5-tysyach-bankovskikh-kart-1124169815.html

В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт

В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт - РИА Новости Крым, 15.08.2022

В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт

Пять тысяч банковских карт запустят в оборот в Херсоне, продолжается открытие новых офисов российских банков с сетью терминалов. Об этом сообщил врио главы... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T15:43

2022-08-15T15:43

2022-08-15T15:43

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять тысяч банковских карт запустят в оборот в Херсоне, продолжается открытие новых офисов российских банков с сетью терминалов. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по итогам совещания с участием замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне >>"Продолжается развитие банковской системы – российские банки открывают новые офисы и устанавливают терминалы. В Херсоне запускаются в оборот пять тысяч тестовых банковских карт", - написал Елисеев в своих соцсетях."Также на совещании приняли решение, что жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон", - отметил врио главы ВГА.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220811/personalizatsiya-sim-kart-v-khersonskoy-oblasti-zachem-eto-nado-i-kak-proyti-1124133363.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)