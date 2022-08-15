В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт
Врио главы ВГА Елисеев: в Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Пять тысяч банковских карт запустят в оборот в Херсоне, продолжается открытие новых офисов российских банков с сетью терминалов. Об этом сообщил врио главы Херсонской ВГА Сергей Елисеев по итогам совещания с участием замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.
"Продолжается развитие банковской системы – российские банки открывают новые офисы и устанавливают терминалы. В Херсоне запускаются в оборот пять тысяч тестовых банковских карт", - написал Елисеев в своих соцсетях.
В ходе совещания Сергей Назаров акцентировал внимание на формировании системы безналичных расчетов. В этой связи предприятиям и организациям поручено как можно скорее открыть счета в российских банках, чтобы обеспечить зарплаты бюджетникам, базовые социальные и пенсионные выплаты. Сейчас в регионе продолжается верификация пенсионеров, на сегодняшний день их зарегистрировано уже 145 тысяч.
"Также на совещании приняли решение, что жители Херсонской области будут получать полисы обязательного медицинского страхования российского образца. Уехавших из региона украинских врачей заменят российские специалисты. Первая группа врачей уже приехала в Херсон", - отметил врио главы ВГА.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.