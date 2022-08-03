https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html

Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка

Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка

Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T10:06

2022-08-03T10:06

2022-08-03T10:06

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

соцзащита

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Геогиев. Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ >>По ее словам, на первом этапе начислять пенсии и пособия на банковскую карту будут жителям Херсона. Потом уже проект реализуют в остальных районах Херсонской области."Это будет пилотный проект, стартует он с Херсона, поскольку здесь проще развернуть всю эту банковскую систему, а следующим этапом пойдем в районы", - заключила она.Глава Херсона ответил на вопрос о заходе крупных банков в регион >>Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. В населенных пунктах данных областей сформированы временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

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