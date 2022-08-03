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Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T10:06
2022-08-03T10:06
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Геогиев. Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ &gt;&gt;По ее словам, на первом этапе начислять пенсии и пособия на банковскую карту будут жителям Херсона. Потом уже проект реализуют в остальных районах Херсонской области."Это будет пилотный проект, стартует он с Херсона, поскольку здесь проще развернуть всю эту банковскую систему, а следующим этапом пойдем в районы", - заключила она.Глава Херсона ответил на вопрос о заходе крупных банков в регион &gt;&gt;Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. В населенных пунктах данных областей сформированы временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
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херсонская область, соцзащита, общество
Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка

Замглавы ВГА: жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка

10:06 03.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Геогиев. Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ >>
"Есть у нас план коллаборации с Промсвязьбанком, мы ежедневно проводим совещания, чтобы запустить социальную или пенсионную карту. Старт этого процесса будет с 1 сентября, мы сейчас ведем подготовительную работу, чтобы начать выплаты на банковские карты. Но для этого нужно развернуть необходимое количество отделений и банкоматов, эквайринг, чтобы можно было с этой карты купить как минимум лекарства и продукты", - рассказала она.
По ее словам, на первом этапе начислять пенсии и пособия на банковскую карту будут жителям Херсона. Потом уже проект реализуют в остальных районах Херсонской области.
"Это будет пилотный проект, стартует он с Херсона, поскольку здесь проще развернуть всю эту банковскую систему, а следующим этапом пойдем в районы", - заключила она.
Глава Херсона ответил на вопрос о заходе крупных банков в регион >>
Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. В населенных пунктах данных областей сформированы временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
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