Жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
Замглавы ВГА: жителям Херсона будут начислять пособия и пенсии на карту Промсвязьбанка
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Геогиев. Социальные и пенсионные выплаты жителям Херсона будут начислять на карту Промсвязьбанка. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
"Есть у нас план коллаборации с Промсвязьбанком, мы ежедневно проводим совещания, чтобы запустить социальную или пенсионную карту. Старт этого процесса будет с 1 сентября, мы сейчас ведем подготовительную работу, чтобы начать выплаты на банковские карты. Но для этого нужно развернуть необходимое количество отделений и банкоматов, эквайринг, чтобы можно было с этой карты купить как минимум лекарства и продукты", - рассказала она.
По ее словам, на первом этапе начислять пенсии и пособия на банковскую карту будут жителям Херсона. Потом уже проект реализуют в остальных районах Херсонской области.
"Это будет пилотный проект, стартует он с Херсона, поскольку здесь проще развернуть всю эту банковскую систему, а следующим этапом пойдем в районы", - заключила она.
Как сообщалось, в Херсонской области пенсионеры получают выплаты в размере 10 тысяч рублей, это соразмерно средней пенсии, которую получали люди при Украине. Деньги можно получить на следующий день после обращения.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль всю Херсонскую, большую часть Запорожской, а также часть Харьковской областей. В населенных пунктах данных областей сформированы временные военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.