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В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ
В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ - РИА Новости Крым, 23.07.2022
В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ
В Херсонской области снижают тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решением ВГА стоимость ряда услуг снижена в три раза. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T09:30
2022-07-23T09:30
2022-07-23T09:31
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области снижают тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решением ВГА стоимость ряда услуг снижена в три раза. Об этом в своем Telegram-канале написала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Теперь за электроэнергию жители освобожденной территории будут платить 2,12 руб. за кВт.ч (при потреблении 150-800 кВт) вместо 3,46 руб. за кВт.ч, а многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа – 0,92 руб. за кВт.ч. (независимо от объемов).Стоимость холодного водоснабжения снижается с 33,77 руб. за куб.м. до 25,02 руб. за куб.м. Тариф на водоотведение вместо 32,69 руб. за куб.м. теперь составляет 11,61 руб. за куб.м.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ
Замглавы ВГА Херсонской области: в регионе в три раза снижаются тарифы на ЖКХ
09:30 23.07.2022 (обновлено: 09:31 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области снижают тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решением ВГА стоимость ряда услуг снижена в три раза. Об этом в своем Telegram-канале написала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
"Херсонская область: прощайте, грабительские тарифы МВФ! Херсонцы отдавали за коммуналку более 50% дохода (Данные: КМИС, 2019 г.). Для сравнения: россияне тратят до 10%, а европейцы до 20%", - указала Губарева.
Теперь за электроэнергию жители освобожденной территории будут платить 2,12 руб. за кВт.ч (при потреблении 150-800 кВт) вместо 3,46 руб. за кВт.ч, а многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа – 0,92 руб. за кВт.ч. (независимо от объемов).
Стоимость холодного водоснабжения снижается с 33,77 руб. за куб.м. до 25,02 руб. за куб.м. Тариф на водоотведение вместо 32,69 руб. за куб.м. теперь составляет 11,61 руб. за куб.м.
"По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в три раза. Снижения стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения – начало пути к достойной жизни", - заключила замглавы ВГА.