https://crimea.ria.ru/20220723/v-khersone-proschayutsya-s-grabitelskimi-tarifami-na-zhkkh-1123934893.html

В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ

В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ - РИА Новости Крым, 23.07.2022

В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ

В Херсонской области снижают тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решением ВГА стоимость ряда услуг снижена в три раза. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T09:30

2022-07-23T09:30

2022-07-23T09:31

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Херсонской области снижают тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Решением ВГА стоимость ряда услуг снижена в три раза. Об этом в своем Telegram-канале написала замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.Теперь за электроэнергию жители освобожденной территории будут платить 2,12 руб. за кВт.ч (при потреблении 150-800 кВт) вместо 3,46 руб. за кВт.ч, а многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа – 0,92 руб. за кВт.ч. (независимо от объемов).Стоимость холодного водоснабжения снижается с 33,77 руб. за куб.м. до 25,02 руб. за куб.м. Тариф на водоотведение вместо 32,69 руб. за куб.м. теперь составляет 11,61 руб. за куб.м.

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество