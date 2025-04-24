https://crimea.ria.ru/20250424/v-yaltinskom-zapovednike-vaktsiniruyut-ot-beshenstva-dikikh-zhivotnykh-1145924141.html

В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных

В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных - РИА Новости Крым, 24.04.2025

В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных

В Ялтинском горно-лесном заповеднике перед началом туристического сезона вакцинируют от бешенства диких животных. Об этом сообщили в объединенной дирекции... РИА Новости Крым, 24.04.2025

2025-04-24T10:39

2025-04-24T10:39

2025-04-24T10:39

вакцинация

вакцина

бешенство в крыму

фгбу "заповедный крым"

заповедники крыма

ялта

безопасность

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике перед началом туристического сезона вакцинируют от бешенства диких животных. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных проводят ежегодно для предупреждения возникновения вспышек этого опасного заболевания.Выкладывают вакцину на граничащих с населенными пунктами участках заповедника, вдоль туристических маршрутов и стоянок. В организации предупредили, что брикеты с вакциной нельзя поднимать, раздавливать брикеты. При попадании в глаза или на слизистые необходимо их промыть большим количеством воды.В дирекции также призывают не прикармливать диких животных, поскольку при этом они теряют естественный страх перед человеком, что может привести к гибели животного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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