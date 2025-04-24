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В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных - РИА Новости Крым, 24.04.2025
В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
В Ялтинском горно-лесном заповеднике перед началом туристического сезона вакцинируют от бешенства диких животных. Об этом сообщили в объединенной дирекции... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T10:39
2025-04-24T10:39
2025-04-24T10:39
вакцинация
вакцина
бешенство в крыму
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
ялта
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике перед началом туристического сезона вакцинируют от бешенства диких животных. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".Вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных проводят ежегодно для предупреждения возникновения вспышек этого опасного заболевания.Выкладывают вакцину на граничащих с населенными пунктами участках заповедника, вдоль туристических маршрутов и стоянок. В организации предупредили, что брикеты с вакциной нельзя поднимать, раздавливать брикеты. При попадании в глаза или на слизистые необходимо их промыть большим количеством воды.В дирекции также призывают не прикармливать диких животных, поскольку при этом они теряют естественный страх перед человеком, что может привести к гибели животного.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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вакцинация, вакцина, бешенство в крыму, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, ялта, безопасность, животные
В Ялтинском заповеднике вакцинируют от бешенства диких животных
В Ялтинском заповеднике перед турсезоном вакцинируют от бешенства диких животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике перед началом туристического сезона вакцинируют от бешенства диких животных. Об этом сообщили в объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
Вакцинацию от бешенства диких плотоядных животных проводят ежегодно для предупреждения возникновения вспышек этого опасного заболевания.
"Особая актуальность этих мероприятий обусловлена приближающимся туристическим сезоном, безопасностью посетителей заповедника, местных жителей, проживающих в непосредственной близости к природному резервату", - отметили в "Заповедном Крыму".
Выкладывают вакцину на граничащих с населенными пунктами участках заповедника, вдоль туристических маршрутов и стоянок.
В организации предупредили, что брикеты с вакциной нельзя поднимать, раздавливать брикеты. При попадании в глаза или на слизистые необходимо их промыть большим количеством воды.
В дирекции также призывают не прикармливать диких животных, поскольку при этом они теряют естественный страх перед человеком, что может привести к гибели животного.
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