"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму
Признание Крыма является для Европы "красной линией" - Financial Times
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
"Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским", - приводит издание слова одного из чиновников.
По его словам, признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.
"Дела выглядят совсем нехорошо... Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "убьет единство ЕС", - убежден собеседник Financial Times.
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщили в среду американские СМИ. В это же день президент США Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По его словам, ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну уже через несколько лет.
Параллельно представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.
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