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"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
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"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму
"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму
Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T09:32
2025-04-24T09:32
крым
новости крыма
россия
сша
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.По его словам, признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщили в среду американские СМИ. В это же день президент США Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По его словам, ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну уже через несколько лет.Параллельно представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что последует за признанием Крыма – прогноз КонстантиноваТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признанииПризнать Крым и зайти на ЗАЭС – политолог оценил предложения США
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крым, новости крыма, россия, сша, европейский союз (ес), дональд трамп, владимир зеленский
"Красная линия": в Европе обозначили позицию по Крыму

Признание Крыма является для Европы "красной линией" - Financial Times

09:32 24.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Европейские столицы не смогут признать Крым российским, соответствующее послание чиновники Евросоюза донесли до администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
"Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским", - приводит издание слова одного из чиновников.
По его словам, признание Крыма является для Европы "красной линией", как и отказ Украины от стремления в НАТО. В этой связи европейские лидеры не одобрят давление на Киев по этим вопросам и продолжат твердо придерживаться этой позиции.
"Дела выглядят совсем нехорошо... Любой шаг США по признанию Крыма российским или требование к европейским столицам смягчить санкции против Москвы "убьет единство ЕС", - убежден собеседник Financial Times.
США недовольны киевскими властями из-за их нежелания принять предложения об уступке территорий, сообщили в среду американские СМИ. В это же день президент США Трамп раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией. По его словам, ситуация на Украине плачевна, Зеленский должен заключить мир либо потерять всю страну уже через несколько лет.
Параллельно представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье высказался в поддержку территориальной целостности Украины. Тем не менее Мерсье не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаРоссияСШАЕвропейский Союз (ЕС)Дональд ТрампВладимир Зеленский
 
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