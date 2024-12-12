https://crimea.ria.ru/20241212/v-rospotrebnadzore-zayavili-o-riskakh-zabolevaniya-lyudey-ptichim-grippom-1142573218.html

В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом

В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом

В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T12:29

2024-12-12T12:29

2024-12-12T12:29

роспотребнадзор

дарья попова

птичий грипп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, этот высокий риск необходимо предупредить уже сегодня.В начале недели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что из-за роста ОРВИ на полуострове закрывают классы и группы в детских садах.В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуацииНеизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для РоссииСезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, дарья попова, птичий грипп, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости, в мире, вирусы