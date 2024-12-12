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В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:29
2024-12-12T12:29
роспотребнадзор
дарья попова
птичий грипп
общество
здоровье
здравоохранение в россии
новости
в мире
вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, этот высокий риск необходимо предупредить уже сегодня.В начале недели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что из-за роста ОРВИ на полуострове закрывают классы и группы в детских садах.В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуацииНеизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для РоссииСезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, дарья попова, птичий грипп, общество, здоровье, здравоохранение в россии, новости, в мире, вирусы
В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом

В Роспотребнадзоре заявили о высоких рисках заражения людей птичьим гриппом

12:29 12.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов", - заявила Попова.
По ее словам, этот высокий риск необходимо предупредить уже сегодня.
В начале недели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что из-за роста ОРВИ на полуострове закрывают классы и группы в детских садах.
В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.
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