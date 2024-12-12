В Роспотребнадзоре заявили о рисках заболевания людей птичьим гриппом
В Роспотребнадзоре заявили о высоких рисках заражения людей птичьим гриппом
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В мире практически каждую неделю фиксируются случаи заражения птичьим гриппом среди людей. Об этом на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Высокий риск мы сегодня видим в высокопатогенном гриппе птиц и в межвидовом переходе, случаи которого описываются сегодня уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов", - заявила Попова.
По ее словам, этот высокий риск необходимо предупредить уже сегодня.
В начале недели в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что из-за роста ОРВИ на полуострове закрывают классы и группы в детских садах.
В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.
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