https://crimea.ria.ru/20241109/virus-koksaki-v-rossii--v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii---1141730235.html
Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки и другими энтеровирусными заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T16:09
2024-11-09T16:09
2024-11-09T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки и другими энтеровирусными заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту инфекций, была открыта также горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции. При этом она отметила, что в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе. Среди болезней был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.Четвертого ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проконтролирует проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. Вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.Симптомы: высокая температура тела (до 40 градусов), высыпания на теле, тошнота, головные боли, увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуЭпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииС серозным менингитом в Севастополе госпитализировали 35 человек
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роспотребнадзор, анна попова, здравоохранение в россии, общество, вирусы, вирус коксаки, новости, россия
Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
Вирус Коксаки в России не распространяется – Роспотребнадзор
16:09 09.11.2024 (обновлено: 16:12 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки и другими энтеровирусными заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту инфекций, была открыта также горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции.
"В нашей системе мониторинга обращений по поводу какого-то недомогания у лиц, вернувшихся из Турции за прошедшие полтора месяца, зарегистрировано три, не более того. Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки – это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим", - сказала Попова журналистам.
При этом она отметила, что в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе. Среди болезней был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.
"На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет", - отметила Попова.
Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. Вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.
Симптомы: высокая температура тела (до 40 градусов), высыпания на теле, тошнота, головные боли, увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.
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