https://crimea.ria.ru/20241109/virus-koksaki-v-rossii--v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii---1141730235.html

Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации

Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации

В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки и другими энтеровирусными заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T16:09

2024-11-09T16:09

2024-11-09T16:12

роспотребнадзор

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В России не наблюдается распространения заболеваемости вирусом Коксаки и другими энтеровирусными заболеваниями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что Роспотребнадзор готовился к сезонному росту инфекций, была открыта также горячая линия, куда россияне могут обращаться с вопросами о своем здоровье после посещения Турции. При этом она отметила, что в этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе. Среди болезней был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.Четвертого ноября сообщалось, что Роспотребнадзор проконтролирует проведение процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусных заболеваний. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. Вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.Симптомы: высокая температура тела (до 40 градусов), высыпания на теле, тошнота, головные боли, увеличение лимфоузлов, слезотечение и гнойные выделения из глаз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуЭпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииС серозным менингитом в Севастополе госпитализировали 35 человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, анна попова, здравоохранение в россии, общество, вирусы, вирус коксаки, новости, россия